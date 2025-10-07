Mauricio Ortega, agresor de Nabila Rifo, queda en libertad condicional tras cumplir 9 años de cárcel

La Corte de Apelaciones de Coyhaique le otorgó el beneficio de libertad condicional, pese a que aún le restaban más de ocho años de condena.

Mauricio Ortega, condenado por la brutal agresión que dejó con secuelas permanentes a su expareja Nabila Rifo en 2016, fue puesto en libertad condicional luego de permanecer más de nueve años en la cárcel.

El imputado cumplía una pena de 18 años de presidio, luego de que la Corte Suprema redujera su condena inicial de 26 años, al descartar el delito de femicidio frustrado.

La decisión fue adoptada por la Comisión de Libertades Condicionales de la Corte de Apelaciones de Coyhaique.

Pese a que aún le restaban más de ocho años de condena, la comisión resolvió otorgarle el beneficio penitenciario tras revisar su caso junto al de otros internos de recintos penales de la Región de Aysén.

Según el informe judicial, Ortega fue evaluado con una “conducta intachable” y obtuvo una calificación de bajo compromiso delictual. Además, se encontraba entre los 24 reclusos del penal de Puerto Aysén que fueron favorecidos con la medida.

Con esta resolución, Ortega abandona la cárcel bajo régimen de control reglamentario, cumpliendo con ciertas condiciones establecidas por la autoridad judicial.

El caso de Nabila Rifo generó un fuerte impacto a nivel nacional e internacional. La violencia del ataque —que le causó la pérdida de ambos globos oculares— convirtió a Rifo en un símbolo de la lucha contra la violencia de género en Chile.