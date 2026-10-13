Gobierno analiza extender rebaja de peajes a otras autopistas: De Grange confirma conversaciones con concesionarias

El biministro de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, afirmó que el Gobierno se encuentra en conversaciones con otras concesionarias para bajar los precios de los peajes.

Sus declaraciones se dan luego de que este lunes, en cadena nacional, el Presidente Kast anunciara un acuerdo con la concesionaria de la Autopista Central para reducir en 25% el peaje en horario punta y de saturación, y en 10% el resto de los horarios.

En conversación con Emol, de Grange señaló que “acá la variable crítica no es si es Santiago o regiones, es cuán antigua es la concesión. Si es una concesión nueva, da lo mismo que esté en Santiago o en regiones, hay poco que hacer”.

El biministro explicó que la rebaja compensará con una extensión de 20 meses de la concesión, que vence en 2034 y se extendería hasta 2036. Por ello, las autopistas más antiguas, a las que les quedan menos años de operación, es más probable que bajen sus tarifas.

En esa línea, añadió que es poco probable que se sume la autopista Américo Vespucio Oriente, ya que le quedan más de 35 años de concesión. Por ello, de Grange argumentó que “en tarifa actual no se nota nada”.

El también ingeniero apuntó que en Santiago se han sostenido conversaciones con Costanera Norte y Vespucio Sur, a las que se suman algunas concesiones de regiones.

“Estamos conversando y apenas tengamos novedades, por supuesto que las vamos a informar”, agregó.