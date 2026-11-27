El diputado Pier Karlezi (PNL) respondió a las declaraciones del cardenal arzobispo de Santiago, Fernando Chomali, quien salió en defensa de su hermana, la ministra de Salud, May Chomali, en medio de las diferencias entre el Gobierno y la colectividad por los tratamientos hormonales en menores de edad.
Cabe recordar que esta mañana el religioso, en conversación con T13 Radio, indicó: “Creo que hay personas en Chile que no soportan que una mujer sea valorada, no soportan que una ministra mujer sea la mejor evaluada por muchos meses, y eso es parte de nuestro machismo”.
En conversación con CNN Prime, el parlamentario cuestionó la intervención del religioso y lo llamó a concentrarse en su labor a la cabeza de la Iglesia católica, en lugar de involucrarse en la controversia política que involucra a la secretaria de Estado.
“Yo le diría al cardenal que se dedique a ordenar su iglesia, que no use su posición de poder para defender a su hermana”, afirmó.
#CNNPrime | Pier Karlezi, diputado del Partido Nacional Libertario, interpela al Cardenal Arzobispo Fernando Chomali: “Yo le diría al cardenal que se dedique a ordenar su Iglesia, que no use su posición de poder para defender a su hermana y que nos diga cuál es la posición de la Iglesia frente a la organización de menores de edad”
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Frente a los dichos, el representante del distrito 8 descartó que las objeciones de su colectividad tengan relación con el género de la ministra y sostuvo que el debate apunta a los compromisos que, según afirmó, habrían respetado durante la discusión del Presupuesto 2027.
“Nosotros jamás hemos atacado a la ministra Chomalí por ser mujer, por el contrario, creemos que el sexo no importa para el bien o mal que pueda usted ejecutar una función”, sostuvo.
Sin embargo, Karlezi también cuestionó el rol del arzobispo en la controversia y le pidió pronunciarse sobre la postura de la Iglesia católica frente a los tratamientos hormonales en menores de edad.
“A mí me gustaría que el cardenal empezara a ser cardenal de la Iglesia Católica y empezara a actuar a la altura de su cargo, no atacando a un partido político porque le tocaron a la hermana. Porque, perdón, cardenal, bastante machista su posición“, añadió.
#CNNPrime | Pier Karlezi, diputado del Partido Nacional Libertario, interpela al Cardenal Arzobispo Fernando Chomali: “A mí me gustaría que el cardenal empezara a actuar a la altura de su cargo, no atacando a un partido político porque le atacaron a la hermana. Perdón cardenal, pero bastante machista su posición”
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