A partir del 1 de enero de 2027, las personas de 65 años o más podrán acceder a una exención del 100% del pago de contribuciones por su vivienda principal, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para el beneficio.
Para acceder a esta medida, las personas interesadas deberán presentar una declaración jurada ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) hasta el 31 de diciembre de 2026. El trámite será gratuito y se podrá realizar tanto en línea como presencialmente.
Entre las condiciones para obtener la exención se encuentran tener 65 años o más, ser persona natural y propietaria de un inmueble que corresponda a su residencia habitual. Además, se debe estar al día en el pago de las contribuciones y de los derechos de aseo municipal.
En caso de que la propiedad pertenezca a más de una persona, el solicitante deberá contar con al menos el 50% de los derechos sobre el inmueble.
¿Cómo solicitar la exención de contribuciones?
- La declaración jurada se puede realizar en el sitio web del SII, ingresando a la sección «Servicios Online», luego a «Avalúos y Contribuciones de Bienes Raíces» y seleccionando la opción «Declaración Jurada Vivienda Principal».
- Para completar el procedimiento se requiere ClaveÚnica o Clave Tributaria. También existe la alternativa de realizar el trámite presencialmente en las oficinas del Servicio de Impuestos Internos.
- La solicitud debe presentarse a más tardar el 31 de diciembre de 2026 para acceder al beneficio desde el 1 de enero de 2027. Según lo informado, el trámite se realiza una sola vez y la exención se renovará automáticamente mientras se mantengan las condiciones exigidas.
- El beneficio se aplicará exclusivamente a la vivienda principal declarada. Por lo tanto, las personas que tengan otras propiedades afectas al pago de contribuciones deberán continuar pagando el impuesto correspondiente.
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