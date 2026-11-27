A partir del 1 de enero de 2027, las personas de 65 años o más podrán acceder a una exención del 100% del pago de contribuciones por su vivienda principal, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para el beneficio.

Para acceder a esta medida, las personas interesadas deberán presentar una declaración jurada ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) hasta el 31 de diciembre de 2026. El trámite será gratuito y se podrá realizar tanto en línea como presencialmente.

Entre las condiciones para obtener la exención se encuentran tener 65 años o más, ser persona natural y propietaria de un inmueble que corresponda a su residencia habitual. Además, se debe estar al día en el pago de las contribuciones y de los derechos de aseo municipal.

En caso de que la propiedad pertenezca a más de una persona, el solicitante deberá contar con al menos el 50% de los derechos sobre el inmueble.

¿Cómo solicitar la exención de contribuciones?