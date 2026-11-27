Un tiroteo registrado durante la tarde de este viernes en la población La Legua, en la comuna de San Joaquín, movilizó a unidades especializadas de Carabineros y derivó en el ingreso de al menos cuatro personas heridas de bala al Hospital Barros Luco, según antecedentes preliminares reportados por fuentes policiales y el Ministerio Público.

De acuerdo con la información recabada, dos equipos del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPER) y personal de Control de Orden Público (COP) acudieron al sector en vehículos blindados.

En paralelo, la Fiscalía ECOH inició diligencias en el recinto hospitalario tras el ingreso de al menos cuatro lesionados por disparos. Según los reportes, entre las personas heridas figuraría un menor de edad de cinco años.

Personal médico del recinto asistencial alertó la presencia de impactos de bala en dependencias del Hospital Barros Luco, según consignó Chilevisión. Las circunstancias exactas del incidente y el origen de los disparos permanecen bajo investigación.