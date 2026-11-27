Este viernes, el gobierno logró cerrar la negociación del sector público con 13 de las 16 organizaciones que representan a los funcionarios del sector.

De acuerdo con la coordinadora de la mesa del sector público, Laura San Martín, el protocolo incluye un alza salarial de 4,6% nominal, el cual considera la inflación de noviembre tanto de 2025 como de 2026.

El reajuste se materializará en dos partes: un 2,3% este diciembre y otro 2,3% en septiembre del siguiente año.

El alza salarial de 4,6% considera la proyección del IPC de noviembre de 0,3%. En el caso de que ese registro sea mayor, es decir, que la inflación de 12 meses supere el 4,6%, el ajuste de las remuneraciones será en esa misma magnitud.

En el caso de que sea menor, se mantendrá en 4,6%. Cabe recordar que este dato será publicado este lunes 7 de diciembre.

Para lograr el acuerdo, las asociaciones de funcionarios públicos hicieron una propuesta de un alza de 6,3% inicialmente, luego la bajaron a 5,6%. Mientras que el Ejecutivo, la cifra en un comienzo fue de 4,6%, dividida en tres etapas: 1,6% en diciembre, 1,5% en mayo y otro 1,5% en septiembre. Incluso, se incluyó una cláusula que permitirá cubrir automáticamente si es que el IPC de noviembre sí es mayor al 0,3%.

Se lograron otros acuerdos

Otro de los puntos centrales para los representantes de los trabajadores públicos era que el Ministerio de Hacienda dejara sin efecto o, al menos, se abriera a revisar la circular emitida por la cartera encabezada por Jorge Quiroz, que establece instrucciones para que los distintos organismos públicos definan la no renovación de los funcionarios a contrata, cuyos vínculos laborales finalizan el 31 de diciembre de cada año.

En el escrito, firmado por el ministro de Hacienda, se apunta a que “las decisiones que adopten las autoridades competentes respecto de no renovar las contratas deberán emitirse mediante un acto administrativo en los casos que corresponda, de acuerdo con la normativa vigente. El mencionado acto administrativo deberá notificarse, conteniendo su texto íntegro, en los plazos y por los medios señalados por la ley”.

El presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), José Pérez, el gobierno se comprometió a emitir una nueva circular para modificar los criterios para realizar no renovación a contrata, estableciendo variables objetivas para la desvinculación.

Respecto de los funcionarios que ya fueron notificados de la no renovación de sus contratos, se conformará una mesa de trabajo integrada por la Dirección de Presupuestos (Dipres), la Subsecretaría de Hacienda y el Servicio Civil, que tendrá como objetivo revisar cada caso y evaluar la posibilidad de revertir la decisión.