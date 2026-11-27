(EFE) – El Banco Central de Argentina envió lingotes de oro de sus reservas a Inglaterra en 2024, según confirmó la Auditoría General de la Nación (ANG) en un informe difundido este jueves, en el que detecta “inconsistencias” entre lo informado por la autoridad monetaria y sus propios registros contables.

El informe de la AGN, organismo que fiscaliza las cuentas de la Administración pública, fue aprobado por la mayoría de los miembros del colegio de auditores de esa entidad.

La auditoría se centra en las operaciones de traslado y depósito en el exterior de barras de oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA), un asunto que ha sido eje de polémica y misterio desde hace más de dos años.

A mediados de 2024, el sindicato de trabajadores bancarios solicitó al Gobierno de Javier Milei información sobre el lugar de destino de los lingotes de oro que habían sido retirados de la sede central del Banco Central, pero no obtuvo respuesta.

En septiembre pasado, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, afirmó en el Congreso que una parte de las reservas de oro estaban en Suiza, en el Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés), una especie de ‘banco de bancos centrales’.

Bausili justificó la decisión de enviar el oro al exterior en aprovechar la alta demanda mundial de ese metal y en reemplazar lingotes de menor calidad por otros de más alta calidad.

La oposición, hace tiempo, hizo públicas sus sospechas de que parte del oro había sido enviado al Reino Unido, mientras que la AGN se quejó en reiteradas oportunidades de las demoras del BCRA en remitirle información para auditar las operaciones con el preciado metal.

Según informó este jueves la AGN, su auditoría ha identificado “incumplimientos del deber legal de colaboración con el control externo, inconsistencias entre las respuestas del BCRA y sus propios registros contables, y la falta de entrega de documentación indispensable para determinar si el oro fue utilizado como garantía y si quedó expuesto a una eventual pérdida de inmunidad”.

De acuerdo al informe de la AGN, entre junio y agosto de 2024, “el BCRA envió 1.000 barras de oro al Banco de Inglaterra, en Londres, en su carácter de custodio del BIS, y refundió 115 lingotes”.

“Esto cambió la naturaleza del activo: el BCRA dejó de tener lingotes físicos en su Tesoro y pasó a ser titular de un derecho de crédito sobre cuentas de ‘oro no asignado'”, advirtió la AGN.

Según la auditoría, el BCRA negó haber realizado movimientos durante 2024 en su cuenta de oro en el exterior, pero en su contabilidad y en los extractos del BIS se identificaron tres colocaciones por un total de 96.000 onzas troy “sin haber entregado el respaldo documental sobre condiciones, autorizaciones, contrapartes ni rendimientos”.

En octubre pasado, la AGN ya había revelado pérdidas por 1.023 millones de dólares en 2025 por operaciones financieras del BCRA con el BIS y el Deutsche Bank respaldadas con oro de las reservas.