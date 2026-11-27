La Aduana de Valparaíso logró la incautación de un cargamento que contenía 24 mil unidades de productos falsificados con marcas de lujo y juguetes que son altamente comercializados durante la temporada de Navidad.

La acción surgió a raíz de una alerta generada por la Unidad de Análisis de Riesgo de la Aduana, que levantó una notificación por posible ilícito de la importación.

Tras seleccionar la carga para la revisión física, los trabajadores aduaneros corroboraron que en el contenedor se transportaban distintos productos falsos, como sombreros, zapatos y carteras, que imitaban a marcas como Nike, Jordan, Gucci, Balenciaga y Supreme.

También se encontraron peluches de Spider-Man y cartas Pokémon falsificados.

El director de la Aduana de Valparaíso, Braulio Cubillos, afirmó que el resultado del operativo “refleja el trabajo de análisis y fiscalización de nuestros equipos, que nos permite detectar a tiempo mercancías falsificadas”.

“Con ello protegemos al comercio lícito y a las personas de mercancías que puedan ser dañinas, y seguimos resguardando los derechos de propiedad intelectual”, sostuvo.

De acuerdo con el procedimiento aduanero, las marcas afectadas fueron notificadas a través de sus representantes legales, para que presenten las querellas correspondientes por infracción a la Ley de Propiedad Industrial e Intelectual.

En tanto, la totalidad de los productos quedó retenida bajo custodia, a la espera de lo que disponga la autoridad judicial.