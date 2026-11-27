El presidente José Antonio Kast se refirió a la cifra de desempleo publicada por el INE este viernes, la cual llegó a 10% en el trimestre agosto-octubre de este año.

El mandatario llegó hasta Osorno junto a los ministros del Interior, Claudio Alvarado; de Vivienda, Iván Poduje, y de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, para encabezar la entrega de 159 viviendas en el proyecto habitacional Las Praderas.

En la instancia, volvió a valorar la aprobación de los proyectos de Sala Cuna Universal y del Presupuesto 2027 en el Congreso.

“Ayer, cuando celebrábamos el tema de la Sala Cuna, dábamos las gracias de manera transversal porque es un proyecto que pasó por varios gobiernos; a nosotros nos tocó la posibilidad de llegar a un acuerdo, encontrar una fórmula. A lo mejor no dejó contentos a todos, pero es un acuerdo que va a permitir enfrentar una situación crítica como la que vivimos hoy, que es la cesantía”, sostuvo Kast.

Si bien el mandatario afirmó que actualmente las cifras de personas sin un puesto de trabajo son altas, apuntó a que las alzas vienen desde varios años.

“Hoy día tenemos altas tasas de cesantía, ¿se produjeron en los últimos ocho meses? No, llevamos 40 meses con cesantía muy alta, pero estamos haciendo cosas distintas”, precisó.

Asimismo, Kast relevó que “aprobamos un presupuesto antes de tiempo, llegamos a un acuerdo con los gobernadores, sacamos adelante una ley de Sala Cuna que venía de antes”.

“Hemos ido ordenando el tema de la seguridad, que hay que cuidarlo, y por eso los vecinos son tan importantes, porque no podemos tener la cantidad de Carabineros, Policía de Investigaciones, Guardia Marina, para cubrir todo. Entonces ahí, los vecinos sí hacen lo suyo”, cerró el presidente.