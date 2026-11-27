El tío y formador de Rafael Nadal estuvo por estos días en nuestro país. Junto con alabar el trabajo del capitán del equipo chileno de Copa Davis, el hispano tuvo tiempo de analizar el momento del tenis mundial y cuestionar la serie documental sobre la carrera de su sobrino: “No es la realidad”.

“Seminario Puentes: Miradas que construyen futuro”, ese es el nombre del encuentro que reunió a Toni Nadal y el reconocido economista chileno Ricardo Caballero. Tiempo donde al entrenador de tenis abordó parte de la carrera de su sobrino, Rafa Nadal. El español explicó que su filosofía siempre estuvo basada en la disciplina, la exigencia y el esfuerzo como herramientas para alcanzar el éxito, aunque no del modo que se vio en “Rafa”, la miniserie documental de cuatro episodios estrenada en mayo de este año. “Hay que saber exactamente la metodología que yo apliqué. Si te ciñes con lo de con lo de Netflix, hay que saber exactamente la metodología que yo apliqué. Porque si te ciñes con lo de con lo de Netflix, no es la realidad. Ahora evidentemente yo tenía muy claro dónde quiero llegar, qué estoy dispuesto a hacer y quien más trabaja es el que tiene más posibilidades de éxito. Esto es lo que apliqué y no mucho más”, señala Nadal consultado por CNN Chile.

Los desafíos del tenis actual

El entrenador manacorí sigue siendo un estudioso el tenis, deporte que hoy es dominado por Alexander Zverev, quien terminará el año en la cima de la ATP. Quizás para esto, mucho contribuyeron los problemas físicos de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. De hecho, el italiano ya está descartado para el Abierto de Australia, el primer Grand Slam de la temporada 2027. “Hoy en día el tenis tiene un problema. Para mí, no lo quieren solucionar. En el tenis la pelota va cada vez más rápido. Cuando la pelota va tan rápido, tarde o temprano vas a hacer algún movimiento brusco. Un movimiento brusco te va a lesionar. O la muñeca, como le pasó a Alcaraz, o las rodillas, como le ha pasado ahora a Sinner. Porque cada vez del impacto del frenazo es más duro al tener que ir más rápido. Afectan las caderas, porque tú quieres golpear más fuertem o el hombro. Tú tienes que ponerle remedio a eso. El tenis es el único deporte, el único, que no ha hecho ningún cambio”, comenta el preparador físico.

El balance del trabajo de Nicolás Massú

El español, quien mantiene un estrecho vínculo con Chile, recordó la etapa que coincidió en el circuito con el doble medallista olímpico: “Teníamos muy buena relación. Él, aparte de ser un gran jugador, es una persona muy agradable, siempre positiva”.

Y justamente ésa es una de las principales virtudes que ve del chileno como entrenador, “Supongo que lo que ha hecho mejor es trasladar esta motivación a sus jugadores, la motivación que él tuvo cuando jugó, y evidentemente aplicar toda la experiencia y conocimiento que adquirió durante los años que estuvo en el circuito”, cierra Toni Nadal.