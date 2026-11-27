El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, abordó la cifra de desempleo entregada por el INE este viernes.

De acuerdo a las cifras, la tasa de desempleo aumentó a 10% en el trimestre agosto-octubre y corresponde a un alza de 1,6 puntos porcentuales (pp.) en 12 meses y se debe al aumento de la fuerza de trabajo (1,3%) y de la reducción presentada por las personas ocupadas (-0,4%), de acuerdo a las cifras entregadas en la Encuesta Nacional de Empleo (ENE).

En mujeres, la tasa de desocupación alcanzó el 10,7%, con un alza de 1,9 pp. en el período. Esto es producto del aumento de 2,3% de la fuerza de trabajo, mayor al 0,2% registrado por las ocupadas.

Bajo ese contexto, la autoridad dijo: “Hoy conocimos las nuevas cifras de desempleo. Sabemos que más de 1 millón de chilenos buscan trabajo y no lo encuentran, personas y familias que han postergado sus sueños. Por eso, desde el primer día el empleo ha sido la principal prioridad de nuestro gobierno.

“Es una de las señales que nos indican que vamos en la dirección correcta, como que más personas están volviendo a encontrar trabajo y que la construcción, el transporte y la minería se están reactivando, pero mientras haya tantas familias esperando una oportunidad, no hay nada que celebrar”, sostuvo.

Mas también comentó que con el plan Chile Despega “ya están publicadas más de 200 licitaciones de obras públicas en las 16 regiones, que permitirán crear cerca de 23.000 empleos” y destacó la aprobación del Presupuesto 2027 y la Sala Cuna Universal, “pasos claves para impulsar la inversión y el empleo, especialmente femenino”.

“No descansaremos hasta revertir esta situación. Llegamos al gobierno para cambiar la realidad de las familias chilenas, no para comentarla. Conexión, sentido de urgencia y manos a la obra, todo el gobierno en Modo Empleo”, cerró.