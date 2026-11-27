La diputada Zandra Parisi (PDG) respondió a la polémica en torno al certificado odontológico que presentó esta semana.

Dicha licencia, además, coincide con el período en el que se votará la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, que está prevista para el próximo lunes 30 de noviembre.

En una declaración pública, la parlamentaria explicó la situación y dijo que fue la propia clínica la que le entregó la licencia. Incluso, señaló que analiza acciones legales contra el implantólogo Francisco Valdés, quien aseveró que su firma fue incorporada sin su autorización.

“El pasado 30 de octubre fui sometida a una intervención odontológica por dicho profesional, que contempló un injerto óseo, quedando posteriormente con tratamiento antibiótico y analgésicos”, se lee en el comunicado.

Sin embargo, sufrió complicaciones y el martes 24 de noviembre “debí acudir de urgencia a la clínica dental en la que me he atendido durante años”.

Parisi explicó que “ante la ausencia de mi especialista tratante, fui atendida por otros profesionales quienes, siguiendo las orientaciones del especialista, realizaron la extracción del implante y una limpieza quirúrgica, quedando nuevamente con tratamiento farmacológico y citada para un control este jueves 26 de noviembre”.

Y continuó diciendo que tomó conocimiento de que “el especialista desconoció haber firmado el certificado, en circunstancias en que, según los antecedentes que manejo, la clínica disponía de una versión digital de su firma”.

En esa línea, la diputada aseguró que “como paciente, no tengo ninguna participación en la emisión del certificado, siendo esta una materia administrativa de la clínica dental”.

De todos modos, lamentó “profundamente que una situación estrictamente sanitaria haya terminado dañando públicamente a una clínica que me ha atendido durante años, a sus profesionales y, por cierto, a mi honra y credibilidad, dejando entrever que yo habría presentado deliberadamente un documento falso”.

Certificado médico: Diputada Parisi analiza acciones legales contra profesional

Con todo, la diputada del PDG comentó que “estoy analizando las acciones legales que iniciaré contra el citado profesional, porque no estoy dispuesta a aceptar que se vulnere mi condición de paciente con la intención de imputarme actuaciones irregulares o ilegales”.

Al final, remarcó que tiene una situación de salud real y que hay “procedimientos quirúrgicos efectivamente realizados y antecedentes clínicos que los respaldan”.

“La transparencia que exijo a los demás es la misma con la que actúo. No tengo nada que ocultar, pero tampoco aceptaré que se me atribuyan responsabilidades que no me corresponden”, cerró Zandra Parisi.

¿Qué dijo el odontólogo?

Previamente, en un comunicado público, el profesional desconoció la autoría del certificado médico y sostuvo que su firma fue incorporada sin su consentimiento.

“El documento en cuestión no es de mi autoría. Mi firma fue incorporada al certificado sin mi conocimiento ni autorización”, afirmó.

Y confirmó que denunciará los hechos ante el Ministerio Público “para que se determine quién confeccionó el certificado, dónde se utilizó y con qué finalidad, aspectos sobre los cuales no me corresponde pronunciarme”.