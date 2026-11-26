A las 21:00 horas en punto, Godspeed You! Black Emperor comenzó su presentación en el escenario Vans de Fauna Primavera. A las 22:30 horas, con la misma precisión, la dio por finalizada. Curioso, considerando la facilidad con la que el público perdió la noción del tiempo durante el concierto.

Más de tres décadas tuvieron que pasar para que el colectivo canadiense debutara en Chile, una espera que llegó a su fin este jueves en Parque Ciudad Empresarial, durante la primera jornada del festival.

Uno de los aspectos más interesantes del espectáculo estuvo, de hecho, abajo del escenario. Pocas veces resulta tan fascinante observar a un público que, sin necesidad de corear una canción, parece sumido en una especie de trance colectivo.

La agrupación de Montreal hizo de la acumulación de capas sonoras uno de los grandes atractivos de la jornada. Pasajes de enorme delicadeza dieron paso a otros de una intensidad abrumadora, en transiciones cuyo desarrollo fue tan interesante como su desenlace.

Hay mucho de cinematográfico en la música de Godspeed You! Black Emperor. La forma en que administran la tensión, la relación entre las cuerdas y las guitarras, y el tiempo que se permiten dedicar al desarrollo de una melodía dan cuenta de una concepción de la música que escapa a las estructuras tradicionales del rock.

También existe una dimensión política que ha atravesado buena parte de su trayectoria. Basta remitirse a su trabajo discográfico de 2024, No Title as of 13 February 2024 28,340 Dead, cuyo título alude a la cifra de fallecidos en Gaza reportada a esa fecha.

Quizás uno de los mayores méritos de los canadienses fue conseguir ese grado de concentración en el contexto de un festival. Sostener la atención de una audiencia durante 90 minutos con composiciones de semejante extensión y complejidad habla tanto de la calidad de su ejecución como de la vigencia de su propuesta.

Godspeed You! Black Emperor cumplió con los tiempos de Fauna Primavera, pero durante una hora y media consiguió imponer los suyos.