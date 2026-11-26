Dos integrantes de una banda dedicada al robo de cables eléctricos en la zona norte del país fueron condenados a penas efectivas de cárcel que superan los 20 años de presidio, en un proceso impulsado por las distribuidoras CGE y ALTO.

El robo de cables es uno de los delitos que más afecta a las instalaciones eléctricas y la continuidad del suministro, provocando millonarias pérdidas y dejando a cientos de miles de familias sin energía debido a la acción de bandas delictuales.

El pasado 23 de noviembre, el Tribunal Oral en lo Penal de Arica dictó sentencia condenatoria en juicio oral respecto de los imputados Morony Sánchez y Gerardo Fuenzalida, por los delitos de robo con violencia, hurto de especies que forman parte de la red de suministro eléctrico y asociación criminal.

Sánchez fue condenado a un total de 23 años y un día de presidio por tres robos y por el delito de asociación criminal. En tanto, Fuenzalida deberá cumplir un total de 21 años y un día por dos robos y asociación criminal.

La investigación comenzó en marzo de 2025, tras una denuncia de CGE, por dos robos de cable de cobre en los que los condenados y otros sujetos derribaron un total de 42 postes eléctricos en Pozo Almonte y Pica, provocando interrupciones del suministro eléctrico en ambas comunas. En uno de los hechos sustrajeron 4.800 metros de cable, avaluados en más de $100 millones.

“En los últimos años, junto a ALTO Chile, hemos presentado más de 2.500 denuncias y 1.100 querellas por los delitos de robo de cables y hurto de energía, gracias a lo cual se ha imputado a 170 personas, logrando 100 condenas”, dijo Ernesto Peñafiel, director jurídico de CGE.

“El tribunal comprobó que no se trataba de hechos aislados, sino de una asociación criminal, y las penas efectivas de cárcel entregan una señal clara de que estos delitos tienen consecuencias”, señaló María Paz Fredes, Fiscal de ALTO.