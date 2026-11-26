El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, respaldó las declaraciones del diputado Agustín Romero (REP), quien descartó que el Partido Republicano pueda conformar una coalición con Chile Vamos.

En CNN Prime, Desbordes sostuvo que Romero “tiene razón, pero no desde la perspectiva de lo que él plantea”.

“Hay que distinguir claramente lo que es ser partidos de gobierno y lo que es ser partidos de una coalición (…) somos partidos distintos”, remarcó.

En esa línea, manifestó que echa “mucho de menos que Chile Vamos marque una posición distinta con una centroderecha”.

Aseguró que actualmente “Chile Vamos está peleando, intenta pelear con el voto republicano” y que a la coalición le hace falta plantear una agenda con la mirada puesta en la clase media.

“No hay una centroderecha que hable de solidaridad, de economía social, de mercado (…) que plantee una agenda de mirada a la clase media. Eso lo está haciendo hoy día el Partido de la Gente. El PDG le está comiendo a Renovación Nacional, a la UDI y a Evópoli el electorado”, advirtió.

Así las cosas, puntualizó que no volvería a militar en Renovación Nacional y explicó que ve a “RN intentando disputar el electorado republicano en vez de volver a conquistar a su electorado”.

#CNNPrime | Mario Desbordes, alcalde de Santiago: “No volvería a RN. Veo a Renovación Nacional intentando disputar el electorado Republicano, en vez de volver a conquistar a su electorado moderado, de centro derecha” @tv_monica

💻https://t.co/YGweKA292Y https://t.co/NGfL5PMFrd — CNN Chile (@CNNChile) November 26, 2026

“Veo a mucha gente en Chile Vamos que son más opositores que el Frente Amplio”

El jefe comunal también coincidió con Romero en que es difícil formar una coalición con quienes solicitan cambios de gabinete o de conducción política.

“Romero tiene un punto también en cuanto yo veo a mucha gente en Chile Vamos que son más opositores que el Frente Amplio (…) pidiendo cambios de gobierno, proponiendo cartas para el gabinete, nombrando personas, etcétera”, afirmó.

#CNNPrime | Mario Desbordes, alcalde de Santiago: “Romero tiene un punto. Veo a mucha gente en Chile Vamos que son más opositores que el Frente Amplio.” @tv_monica

💻https://t.co/YGweKA292Y https://t.co/s2FCRdTKAU — CNN Chile (@CNNChile) November 26, 2026

En ese sentido, señaló que aquello es un “tema que tienen que arreglar los presidentes de los partidos (…) tienen que sentarse los presidentes de los partidos y ordenar la casa; hoy día no la tienen ordenada”.

“Hay un exceso de protagonismo del ministro de Hacienda”

Desbordes también se refirió al Gobierno y planteó que “hay un exceso de protagonismo del ministro de Hacienda”, Jorge Quiroz.

En su opinión, el biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, debería “tomar más protagonismo” ya que es el jefe del gabinete.

Aunque reconoció que Quiroz está “afianzado a su cargo, (…) ha sufrido los avatares y los golpes desde los primeros meses”, remarcó que tiene una mirada “muy economicista”.

“Yo creo que (….) ha habido una mirada muy economicista, de repente, que ha agarrado el manual y ha dicho: ‘Sí, todas estas medidas son correctas y vamos a pasar un apretón de cinturón en lo inmediato’. Pero cuando uno tiene solo esa mirada, no tiene la mirada más política”, explicó.

Añadió que “en general, uno tiene que mirar un poco más cuáles van a ser las consecuencias para gente que no tiene la capacidad para apretarse el cinturón”.

Asimismo, afirmó que “evidentemente que le falta (a Quiroz) ojo político, falta mirada política, o no sé si le interesa mucho la mirada política, pero ya hay una responsabilidad de él ahí”.

Por último, consultado por la necesidad de un cambio de gabinete, Desbordes se mostró a favor: “Yo creo que sí, no sé si ahora en un mes más”.

“Pero yo creo que hay muchos ministros que tienen un nivel de conocimiento que a estas alturas no es sostenible y eso el presidente lo sabe y tiene que tomar cartas en el asunto en algún minuto; hay ministros que están con un nivel demasiado negativo y cuesta resolver eso”, recalcó.

#CNNPrime | Mario Desbordes, alcalde de Santiago, sobre cambio de gabinete: “Hay muchos ministros que tienen un nivel de conocimiento que a estas alturas no es sostenible” @tv_monica

💻https://t.co/YGweKA292Y https://t.co/wj0GymBpWL — CNN Chile (@CNNChile) November 27, 2026

Revisa la entrevista completa