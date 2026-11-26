Esta jornada, la ministra de Educación, María Paz Arzola, respaldó la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de rechazar el requirimiento del proyecto que modifica el Sistema de Educación Pública, y señaló que la iniciativa permitirá avanzar en la instalación de los Servicios Locales de Educación (SLEP) con mayores resguardos.

“Hoy día recibimos una buena noticia desde el Tribunal Constitucional que finalmente valida el proyecto de ley que ya aprobó el Congreso y que lo que busca es generar mejores condiciones para la instalación de los SLEP que faltan”, dijo.

Tras ello, la secretaria de Estado sostuvo que el objetivo del Gobierno no es cumplir con un calendario, “sino que lo que estamos buscando es poder garantizar las mejores condiciones hacia la transición del nuevo sistema, de manera que las familias tengan certeza”.

La titular de Educación agregó que la propuesta también apunta a permitir que los municipios que presentan un buen desempeño puedan continuar administrando sus establecimientos por más tiempo, hasta que el SLEP correspondiente pueda ofrecer las condiciones correspondientes. Tendrá como límite el 2035.

“El traspaso de los establecimientos educativos hacia los SLEP es una gran reforma que lleva 10 años que nosotros, desde que asumimos, la tomamos y ya venía en marcha. Y es por eso que presentamos este proyecto que nos permite seguir con este proceso con una mayor responsabilidad, atendiendo siempre a la calidad y poniendo en el centro el buen funcionamiento tanto de los servicios locales como de los propios establecimientos educativos“, añadió.

En esa línea, Arzola sostuvo que el foco del proyecto debe estar puesto en los resultados del organismo y en las comunidades escolares.

“Al final, lo que hay que poner en el centro es la calidad de la educación, el bienestar de los estudiantes y ese es nuestro norte, y es la buena noticia de que el TC haya entonces validado este proyecto de ley que pronto será ley”, cerró.

Los dichos de la ministra se dan luego de que el TC comunicara el rechazo del requerimiento presentado por un grupo de parlamentarios contra cinco artículos de la iniciativa, que busca ajustar la segunda etapa de instalación y traspaso de los recintos estudiantiles a los SLEP.