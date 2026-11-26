La subsecretaria de Educación Parvularia, María Cristina Tupper, abordó los principales desafíos que tendrá la implementación de la ley de Sala Cuna Universal, luego de su aprobación en el Senado, destacando la capacidad actual del sistema, los estándares de calidad y los plazos para su puesta en marcha.

En conversación con CNN Chile, la autoridad manifestó su emoción por la aprobación de la iniciativa y recordó que su discusión se extendió durante años. “Ver que finalmente se aprueba, sabiendo lo que significa para miles de familias y para los niños y niñas en sus primeros años, fue un momento muy especial”, confesó.

Al consultarle por la disponibilidad de cupos, Tupper explicó que actualmente existen cerca de 4.000 salas cuna que cumplen los requisitos del Estado, con capacidad para recibir a casi 120 mil niños y niñas. En ese sentido, sostuvo que la oferta pública y privada permite responder a la nueva demanda durante los primeros años de implementación.

“Para nosotros, la sala cuna es el primer espacio educativo en la vida de un niño. Por eso solo podrán recibir financiamiento los establecimientos que cumplan los requisitos del Estado“, explicó, mencionando exigencias de infraestructura, seguridad y personal idóneo.

Implementación gradual y desafíos territoriales

Sobre la situación de las comunas rurales, Tupper indicó que actualmente existen salas cuna públicas en 336 de las 346 comunas del país, añadiendo que “la ley se implementa de forma gradual, para que la oferta privada pueda crecer, y el aporte se fijará según los costos de cada región, de modo que abrir una sala cuna sea viable en cualquier territorio”.

En cuanto a las críticas relacionadas con el financiamiento y una eventual afectación al Seguro de Cesantía, la autoridad descartó que el nuevo mecanismo comprometa su sustentabilidad.

“Este diseño se analizó con estudios actuariales, y tanto la Superintendencia de Pensiones como la Administradora de Fondos de Cesantía expusieron en varias oportunidades ante el Congreso que no afecta la sustentabilidad del Seguro de Cesantía“, afirmó.

Finalmente, entre las indicaciones de la ley se espera la creación del Registro Público de Salas Cuna, el cual permitirá a las familias consultar información sobre establecimientos, disponibilidad de cupos, ubicación, certificaciones y tarifas.

“Será una herramienta para que las familias elijan con información. Podrán ver qué salas cuna tienen cupos disponibles, dónde están, su certificación y sus tarifas, entre otros datos”, detalló. La plataforma será administrada por la Subsecretaría de Educación Parvularia y estará disponible antes de que comience a pagarse el aporte, es decir, al cumplirse un año de publicada la ley.