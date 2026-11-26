Cuatro de las cinco viñas que informan sus resultados a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) empeoraron su desempeño en los primeros nueve meses de 2026, y dos de ellas cerraron septiembre con pérdidas.

Así lo muestran los estados financieros de Concha y Toro, Viña San Pedro Tarapacá (VSPT), Santa Rita, Emiliana y Los Vascos, en medio de la caída del consumo de vino, la apreciación del peso y el alza de los costos.

La más afectada fue VSPT, filial de CCU. Su utilidad atribuible a los controladores se desplomó 78,1% entre enero y septiembre, desde $14.581 millones a $3.194 millones, con ingresos que cayeron 5,9%, hasta $199.945 millones. Solo en el tercer trimestre, la ganancia bajó 62,6%, hasta $2.004 millones, pese a que las ventas subieron 3,4%.

Según el análisis razonado de la compañía, el margen bruto del trimestre cayó desde 39,0% a 34,9% por mayores costos directos del vino y de fabricación. A eso se sumaron mayores gastos asociados a proyectos de eficiencia, que implicaron el pago de indemnizaciones. El EBITDA del trimestre bajó 35,5%, hasta $7.106 millones.

Viña Santa Rita, controlada por el grupo Claro, más que duplicó sus pérdidas. Entre enero y septiembre registró un resultado negativo de $6.651 millones, frente a la pérdida de $2.978 millones de igual período de 2025. Solo en el tercer trimestre perdió $3.181 millones, cuando un año antes había ganado $414 millones.

Sus ingresos subieron 1,5% en el acumulado, hasta $122.101 millones, pero ese avance se explica por las llamadas otras ventas, que crecieron 40,2% por el turismo y la venta de activo fijo.

Las exportaciones en pesos cayeron 7,9% y las ventas en el mercado local bajaron 3,5%. La empresa atribuye la caída de su ganancia bruta, de 19,1%, al efecto del tipo de cambio sobre las exportaciones y al fuerte aumento de los costos de la uva y el vino de la vendimia 2025.

El dólar promedió $910 entre enero y septiembre de este año, frente a $952 en igual período de 2025, según el análisis de Santa Rita. Esa diferencia le significó un efecto negativo de $2.120 millones en sus ingresos por exportaciones.

Emiliana pasa de ganancias a pérdidas y Concha y Toro reduce utilidades

Viñedos Emiliana, en tanto, pasó de una ganancia de $188 millones a una pérdida de $392 millones en el acumulado del año. Sus ingresos bajaron 3,8%, hasta $21.963 millones, y su ganancia bruta cayó 14,5%, por el menor tipo de cambio, mayores costos de venta y gastos asociados a un plan de ajuste estructural.

La mayor viña del país también redujo sus ganancias en lo que va del año. Concha y Toro obtuvo una utilidad de $48.917 millones entre enero y septiembre, 7,7% menos que un año antes, con ventas que bajaron 4,7%, hasta $671.507 millones.

Sin embargo, fue la única de las grandes que mejoró su resultado en el tercer trimestre, con una ganancia de $20.731 millones, 2,6% más que en igual período de 2025.

“El tercer trimestre de 2026 reflejó una mejora secuencial en ventas respecto de la primera parte del año, y estabilización en niveles similares a los registrados en el 3Q25”, señaló el gerente general, Eduardo Guilisasti, en el comunicado de resultados de la compañía.

Las ventas del trimestre cayeron 2,2%, hasta $245.612 millones, afectadas por la apreciación del peso y una fuerte competencia en el Reino Unido, su principal mercado. Estados Unidos volvió a crecer tras completar un cambio de distribuidor, aunque en el acumulado del año las ventas en ese país todavía caen 16,1%. La compañía proyecta que sus ventas volverán a crecer en 2027, entre 1,9% y 4,7%.

Viña Los Vascos, controlada por Domaines Barons de Rothschild (Lafite) y en la que Santa Rita tiene participación, fue la única que mejoró en el acumulado, ya que pasó de una pérdida de US$ 296 mil a una ganancia de US$ 124 mil, con ingresos que subieron 3,5%.

Menor consumo de vino presiona a la industria

Los resultados se dan en un escenario de menor consumo. Según cifras de Odepa citadas por Santa Rita, las exportaciones chilenas de vino embotellado cayeron 5,3% en volumen y 5,2% en valor entre enero y septiembre.

En el mercado local, la industria acumuló a septiembre una caída de 3,4% en volumen y de 0,8% en valor, de acuerdo con datos de Nielsen.

“Este resultado refleja la fortaleza de tener un portafolio diversificado, que nos permite adaptarnos a un entorno global cambiante y, en la actualidad, marcado por un menor poder adquisitivo de los consumidores”, sostuvo Guilisasti.