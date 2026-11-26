El ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, abordó los cuestionamientos por la ausencia de un Premio Nacional de las Artes para la actriz Delfina Guzmán, una distinción que tampoco recibió en vida y cuya falta de reconocimiento fue criticada incluso por el expresidente Gabriel Boric.

En conversación con Radio Universo, el secretario de Estado fue consultado por las razones por las que la actriz nunca obtuvo el galardón. Al respecto, sostuvo que Chile ha sido “muy descuidado y desprolijo” en la entrega de estos reconocimientos y recordó los casos de los premios Nobel Gabriela Mistral y Pablo Neruda.

Tras ello, afirmó que, aunque Delfina Guzmán no haya recibido el galardón, “lo que vimos antes de ayer, ayer y, por cierto, hoy día, son los reconocimientos más importantes, que es el del pueblo de Chile”.

Respecto a si existe la posibilidad de entregarle el Premio Nacional de manera póstuma, el titular de las Culturas argumentó que “no existe una figura como esa“. Sin embargo, apuntó a que están “consultando” respecto a este, pero aclaró que ello “no significa prometer algo”.

“Como ella, mucha otra gente que ha pasado por el mundo de la cultura, por cierto, se lo merecen. Incluso gente que no ha tenido la relevancia popular que ha tenido Delfina en las tablas, en las artes plásticas, en la música, también se lo puede merecer. Lamentablemente, cuando uno entrega un premio, hace injusticia con todas aquellas personas a las que no se les da“, cerró Undurraga.

Guzmán falleció a los 98 años el pasado martes y hoy, durante la mañana, se realizaron diversas actividades con motivo de su despedida, finalizando con una misa privada para su familia en el Parque del Recuerdo, en Huechuraba.