Un tenso cruce protagonizaron este jueves la exministra de la Mujer, Antonia Orellana, y el exasesor legislativo del Partido Nacional Libertario (PNL), Ítalo Omegna.
¿El motivo? Todo empezó luego de que el integrante del programa de streaming “La Cofradía” etiquetara a Orellana en una publicación en redes sociales en la que aludió a un comentario de la exministra sobre el caso que involucró al exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve.
“Primero Antonia Orellana afirmando que no pueden pedirle la renuncia de un día para otro a Monsalve porque “no se trata de un conserje” y ahora el jefe de gabinete de Gabriel Boric ninguneando a Johannes Kaiser por haber sido conserje ¿Por qué la izquierda odia a los conserjes?”, cuestionó.
El comentario de Omegna aludía al cruce entre el exjefe de gabinete de Gabriel Boric, Matías Meza-Lopehandía, y el timonel del PNL, Johannes Kaiser. En ese intercambio, Meza-Lopehandía llamó a Kaiser “exconserje austriaco”.
Aquello provocó enseguida la reacción de la exautoridad, que respondió: “Por qué me etiqueta este degenerado”.
Omegna cuestionó la respuesta de Orellana. Exministra de la Mujer, si tiene pruebas de aquello que afirma, espero que las presente a la brevedad. Por ahora me reservo las acciones legales correspondientes. La invito a controlar su clasismo, elevar el debate y ser coherente con su presunta defensa de las mujeres”, sostuvo.
En esa línea, apuntó contra la exministra por el caso Monsalve. “Todavía no sabemos por qué no denunció a su subsecretario de forma inmediata, denigró la profesión de portero y qué fue lo que pasó con la denuncia de acoso en contra de su presidente Gabriel Boric . Da a entender que su ‘amiga yo te creo’ es selectivo“, criticó.
“A todo esto, también fui conserje. Espero que esta vez no invalide mi comentario/opinión por mi condición de exconserje y no titulado”, agregó.
Por último, la exministra replicó: “Sus declaraciones burlándose de los niños TEA denunciar abusos son ampliamente conocidas. No las proferí yo y las dijo en público. En mi valoración, son de degenerado”.
“Si me acusa de no cumplir mi obligación de denunciar hechos que no conocía, el que injuria es usted“, cerró.
Por qué me etiqueta este degenerado
— Antonia Orellana (ella/she) (@totiorellanag) November 26, 2026
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