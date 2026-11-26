Un tenso cruce protagonizaron este jueves la exministra de la Mujer, Antonia Orellana, y el exasesor legislativo del Partido Nacional Libertario (PNL), Ítalo Omegna.

¿El motivo? Todo empezó luego de que el integrante del programa de streaming “La Cofradía” etiquetara a Orellana en una publicación en redes sociales en la que aludió a un comentario de la exministra sobre el caso que involucró al exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

“Primero Antonia Orellana afirmando que no pueden pedirle la renuncia de un día para otro a Monsalve porque “no se trata de un conserje” y ahora el jefe de gabinete de Gabriel Boric ninguneando a Johannes Kaiser por haber sido conserje ¿Por qué la izquierda odia a los conserjes?”, cuestionó.

El comentario de Omegna aludía al cruce entre el exjefe de gabinete de Gabriel Boric, Matías Meza-Lopehandía, y el timonel del PNL, Johannes Kaiser. En ese intercambio, Meza-Lopehandía llamó a Kaiser “exconserje austriaco”.

Aquello provocó enseguida la reacción de la exautoridad, que respondió: “Por qué me etiqueta este degenerado”.

Omegna cuestionó la respuesta de Orellana. Exministra de la Mujer, si tiene pruebas de aquello que afirma, espero que las presente a la brevedad. Por ahora me reservo las acciones legales correspondientes. La invito a controlar su clasismo, elevar el debate y ser coherente con su presunta defensa de las mujeres”, sostuvo.

En esa línea, apuntó contra la exministra por el caso Monsalve. “Todavía no sabemos por qué no denunció a su subsecretario de forma inmediata, denigró la profesión de portero y qué fue lo que pasó con la denuncia de acoso en contra de su presidente Gabriel Boric . Da a entender que su ‘amiga yo te creo’ es selectivo“, criticó.

“A todo esto, también fui conserje. Espero que esta vez no invalide mi comentario/opinión por mi condición de exconserje y no titulado”, agregó.

Por último, la exministra replicó: “Sus declaraciones burlándose de los niños TEA denunciar abusos son ampliamente conocidas. No las proferí yo y las dijo en público. En mi valoración, son de degenerado”.

“Si me acusa de no cumplir mi obligación de denunciar hechos que no conocía, el que injuria es usted“, cerró.