El fiscal nacional, Ángel Valencia, abordó la investigación abierta por la Fiscalía Regional de Valparaíso en el marco del llamado caso firmas, apuntando que lo que “ahora lo que corresponde es esclarecer los hechos”.

Al consultarle sobre estos hechos, Valencia explicó que “cuando abren la investigación, esa decisión surge sobre la base de información que se recibe a través de la prensa. Pero ahora lo que ocurre corresponde, conforme la ley, es esclarecer los hechos“.

En ese contexto, Valencia apuntó a que “quisiera insistir en que los tiempos de la política y las discusiones de la política corren por una cuerda, y las investigaciones de la fiscalía corren por otra, tenemos también otras investigaciones que llevan adelante“.

Finalmente, acerca de la posibilidad de que se amplíe la causa, Valencia argumentó que “no quisiera caer en las especulaciones. Es al fiscal de la causa a quien le corresponde tomar decisiones. De momento, la investigación se abre a propósito de un incidente en particular”.