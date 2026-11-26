Esta semana, la Brigada Investigadora Anticorrupción de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a 11 personas en el marco del denominado caso Pirata Gate, que indaga presuntas irregularidades en la Municipalidad de Coquimbo.

La causa apunta a hechos ocurridos durante la administración municipal de 2016 a 2021 y alcanza a exautoridades de primera línea de dicha gestión. Entre los imputados figuran el exalcalde, un exadministrador municipal, un exjefe de gabinete, una exdirectora de Desarrollo Comunitario y otros exfuncionarios.

La investigación se remonta a 2021, tras la crisis financiera que enfrentó el municipio. En marzo de ese año, un preinforme de Contraloría estableció que la municipalidad presentaba un déficit de $25 mil millones y detectó una serie de anomalías, entre ellas pagos sin respaldo, dobles contrataciones y funcionarios con acceso a claves para modificar sus registros de horario.

En agosto de 2021, la nueva administración, encabezada por Alí Manouchehri, presentó una querella por malversación de caudales públicos y fraude al fisco. En la acción judicial se acusó que la gestión anterior había generado un déficit de caja superior a los $42 mil millones al 31 de diciembre de 2019.

De acuerdo con los antecedentes de la investigación, las presuntas irregularidades habrían provocado un perjuicio fiscal superior a los $632 millones.

Los antecedentes expuestos por la Fiscalía

Durante la audiencia de formalización, el Ministerio Público expuso que el patrimonio del exalcalde habría aumentado de $45 millones a más de $229 millones entre diciembre de 2016 y octubre de 2019.

Según la Fiscalía, su capacidad máxima de ahorro durante dicho período habría sido de aproximadamente $126 millones, por lo que existiría una diferencia superior a los $57 millones cuyo origen no habría sido justificado. A ello se suma un retiro de $230 millones en dos días.

Respecto del exadministrador municipal, el organismo persecutor expuso que habría recibido 50 transferencias por casi $12 millones entre julio de 2019 y abril de 2021, provenientes de una persona contratada a honorarios bajo su dependencia. También cuestionó pagos por $11 millones correspondientes a horas extraordinarias.

El Ministerio Público solicitó prisión preventiva para cinco de los imputados, entre ellos el exalcalde; arresto domiciliario nocturno para otros dos, y medidas cautelares de común acuerdo para los cuatro restantes.

Durante la audiencia de este jueves, el Juzgado de Garantía de Coquimbo comenzó a resolver las solicitudes de medidas cautelares.