La producción de oro de Chile alcanzaría cerca de 50 toneladas en 2026, su mayor nivel desde 2013, según la Nota de Mercado del Oro que publicó este jueves la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco). La cifra implica un alza de 10,4% frente a las 45,3 toneladas producidas en 2025.

El aumento ya se refleja en las cifras del año. Entre enero y agosto, el país produjo 32,8 toneladas de oro, un 17,7% más que en el mismo período de 2025. El año pasado, la producción había crecido 26,9% frente a 2024.

Según Cochilco, el impulso proviene principalmente de Salares Norte, la mina de la sudafricana Gold Fields en la Región de Atacama, que fue el yacimiento con mayor aumento productivo en Chile durante 2025. A ella se sumó este año Fenix Gold, que comenzó a operar en 2026 y también aportará a la producción nacional.

Pese al alza, la cifra no alcanzaría el récord histórico del país. La producción chilena de oro llegó a su máximo en el año 2000, con 54,1 toneladas, según datos de Cochilco. En 2013, en tanto, el país produjo 51,3 toneladas, de acuerdo con su anuario estadístico.

Con todo, Chile sigue siendo un actor menor en el mercado mundial del oro. Según el informe, el país se ubica en el lugar 25 entre los productores del mundo, una lista que encabezan China, con 384 toneladas, y Rusia, con 345 toneladas.

Hacia adelante, la cartera de proyectos de oro en Chile para el período 2025-2034 suma US$ 1.533 millones en inversión. El mayor es Lobo-Marte, de Kinross, con US$ 1.080 millones, que debería iniciar su producción en 2030.

Le siguen Nueva Esperanza, de Kingsgate, con US$ 215 millones; Ciclón Exploradora, de Eco Earth Elements, con US$ 125 millones; y la extensión de la vida útil de La Coipa y Purén, también de Kinross, con US$ 113 millones.

Precio del oro cae más de 36% desde su máximo de enero

El aumento de la producción chilena coincide con una fuerte caída del precio del metal. Según Cochilco, el oro alcanzó US$ 5.339,8 la onza al cierre de enero de 2026 y desde febrero comenzó una trayectoria descendente, hasta registrar US$ 4.133,9 el 22 de octubre.

La caída se ha profundizado desde entonces. Este jueves, los futuros del oro en Comex se cotizaban en US$ 3.570,2 la onza, según datos de Investing, más de 36% por debajo del máximo intradía de US$ 5.626,8 que alcanzaron a fines de enero.

Cochilco explica el cambio de tendencia por el alza del petróleo a raíz del conflicto en Medio Oriente, que impulsó la inflación en Estados Unidos hasta 3,7% en septiembre. En ese escenario, la Reserva Federal subió su tasa de referencia en 25 puntos básicos en septiembre y el mercado anticipa otra alza de igual magnitud en diciembre.

El fortalecimiento del dólar y el aumento en las tasas de los bonos estadounidenses también presionaron al metal.

Para 2027, Cochilco proyecta un precio promedio de US$ 4.650 la onza, levemente superior al promedio de US$ 4.522 que acumulaba 2026 al 22 de octubre. La estimación considera tasas de interés más altas en Estados Unidos y menores perspectivas de inversión en instrumentos financieros como los ETF.

Bancos centrales impulsan la demanda mundial de oro

En la demanda mundial, el informe destaca el peso de los bancos centrales, que compraron 848 toneladas de oro en 2025 y elevarían sus compras a 900 toneladas en 2026, por la diversificación de sus reservas y una menor dependencia del dólar.

La joyería, en cambio, ha sido la más golpeada por los altos precios. La fabricación de joyas cayó 18,2% en 2025, hasta 1.655 toneladas, y Cochilco proyecta una nueva baja de 19% para este año, con caídas de 17,1% en India y 28,6% en China durante el primer semestre.

La inversión en ETF, que sumó 803 toneladas en 2025, registraría salidas netas de 40 toneladas en 2026, por las menores expectativas sobre el precio del oro y las mayores tasas de interés en Estados Unidos.

La oferta mundial, en tanto, llegaría a 5.228 toneladas este año, un alza de 1,1% impulsada principalmente por el reciclaje.