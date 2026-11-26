(CNN/CNN Chile) – Una enorme tormenta que se extiende desde Illinois hasta Nueva Jersey, en Estados Unidos, ha provocado el aplazamiento del centésimo desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s, por primera vez en su historia.

El nivel del agua está subiendo en la costa del Atlántico medio, donde podrían registrarse los niveles más altos desde la supertormenta Sandy de 2012.

Más de 500.000 personas se encuentran sin suministro eléctrico. El estado más afectado por los cortes es Virginia, donde más de 191.000 clientes se encuentran actualmente sin electricidad. Se han registrado ráfagas de hasta 101 km/h (63 mp) en esa zona hasta el momento.

En Missouri, más de 155.000 clientes también están sin servicio. Nevó toda la noche en el este del estado.

Por otro lado, una tormenta distinta está azotando el noroeste del Pacífico con viento y lluvia.

Se espera una nueva serie de mareas excepcionalmente altas en la costa oeste, tras haber batido récords ayer en San Diego y provocado que el fuerte oleaje derrumbara parte de un muelle cerca de San Francisco.

Tormenta ha generado contratiempos en el transporte aéreo

Se han cancelado o retrasado cientos de vuelos más, después de que las condiciones meteorológicas afectaran al intenso periodo de viajes previo al Día de Acción de Gracias.

En el aeropuerto de Miami, los retrasos han continuado tras la salida de pista de un avión de carga. Aquí le explicamos qué hacer si su vuelo sufre un retraso.

Declaran estado de emergencia para el área de la ciudad de Nueva York

La Ciudad de Nueva York se encuentra bajo estado de emergencia debido a condiciones climáticas peligrosas, anunció el miércoles la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul.

La declaración de la gobernadora abarcó los cinco distritos, junto con el condado vecino de Westchester y Long Island.

“Mientras los neoyorquinos se reúnen con sus amigos y familiares este Día de Acción de Gracias, mi mensaje es sencillo: no subestimen el impacto de esta fuerte tormenta costera”, dijo Hochul en un comunicado escrito.

La oficina de la gobernadora informó que casi 1.800 quitanieves están en espera en todo el estado para responder al deterioro de las condiciones de las carreteras.