Los cambios demográficos, las brechas de acceso y la disponibilidad de profesionales fueron algunos de los principales temas abordados durante el Primer Encuentro Nacional de Educación Parvularia, organizado por la Red Educación Inicial 2030.

La jornada reunió a educadoras, técnicos, estudiantes, académicos y representantes de instituciones públicas y privadas de distintas regiones del país, con el objetivo de analizar los desafíos de la educación inicial en Chile.

Una de las principales actividades fue la presentación de la segunda edición del Monitoreo de la Educación Parvularia en Chile, elaborado por el Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) de la Universidad de Chile.

Los desafíos de la educación parvularia en Chile

De acuerdo con las proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), elaboradas a partir del Censo 2024, la población menor de seis años disminuirá de poco más de un millón de niños en 2026 a cerca de 675 mil en 2040.

El director del CIAE, Juan Pablo Valenzuela, advirtió sobre la necesidad de anticipar los efectos de este cambio demográfico y ajustar la oferta educativa para mejorar la calidad y equidad durante los primeros años de formación.

Otro de los antecedentes expuestos durante el encuentro fue que solo el 49% de las salas cuna y jardines infantiles del país cuenta con Reconocimiento Oficial, según cifras de la Subsecretaría de Educación Parvularia.

A ello se suma una proyección de Elige Educar, publicada en noviembre de 2024, que estima que Chile podría enfrentar un déficit de 3.804 educadoras de párvulos en 2027.

En materia de financiamiento, un análisis de la Defensoría de la Niñez sobre el Presupuesto 2027 advierte que los recursos destinados al sector no presentan un crecimiento en términos reales.

Una agenda compartida para la primera infancia

El encuentro también contó con un panel integrado por Francisca Morales, oficial de Educación de UNICEF Chile; Cecilia Valdés, directora de Parentalidad de Fundación CMPC; y Myrian Salinas, ganadora del Global Teacher Prize Chile 2026.

La conversación abordó el financiamiento de la educación inicial, las políticas públicas y la discusión en torno al proyecto de Sala Cuna Universal.

Además, la jornada contempló talleres sobre desarrollo del lenguaje, regulación emocional, inclusión, trabajo con las familias y bienestar de los equipos educativos.

Tras esta primera edición, la Red Educación Inicial 2030, que reúne a más de 50 instituciones vinculadas al sector, espera dar continuidad al encuentro y convertirlo en una instancia anual.