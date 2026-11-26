El empresario estadounidense Elon Musk anunció que entregará dos acciones de SpaceX a cada niño de Estados Unidos, en una iniciativa cuyo valor podría alcanzar los US$18 mil millones.

A través de su cuenta en X, el multimillonario explicó que uno de los títulos será aportado por la compañía aeroespacial y el otro procederá de su patrimonio personal.

Las primeras acciones serán transferidas en diciembre de 2026, mientras que la donación personal de Musk está prevista para junio de 2027, cuando expire el período de restricción de venta de sus títulos.

¿Cómo funcionará la entrega de acciones de SpaceX?

La compañía anunció que aportará una acción ordinaria de clase A de nueva emisión a cada cuenta activa del programa Trump Accounts (Cuentas Trump), iniciativa que busca fomentar el ahorro y la inversión entre los menores de 18 años.

Según informó la Casa Blanca en octubre, el programa ya contaba con cerca de 70 millones de cuentas abiertas.

Con las acciones de SpaceX valoradas en US$127,44 al cierre de la sesión del miércoles, el aporte conjunto de la empresa y su director ejecutivo podría alcanzar los US$18 mil millones, según estimaciones de Reuters.

Por ahora, no se ha precisado cómo se concretará la entrega de acciones a los menores que no posean una cuenta activa en el programa.