El senador y presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, abordó este jueves las repercusiones del denominado caso Firmas en el Senado y destacó la capacidad negociadora del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, tras el despacho del Presupuesto 2027.

En conversación con Radio Pauta, el parlamentario sostuvo que, más allá de las prácticas administrativas de cada bancada, cualquier procedimiento que involucre la autorización de un senador debe contar con su consentimiento.

“Acá lo que falló fue que no se hizo la consulta correspondiente con los involucrados”, afirmó.

La controversia se originó durante la discusión presupuestaria, tras el retiro de los permisos constitucionales de los senadores Ximena Órdenes y Fidel Espinoza, quienes acompañaban al Presidente José Antonio Kast en su gira por Asia.

Órdenes denunció que no autorizó el uso de su firma para dicho trámite, situación que derivó en una investigación del Ministerio Público. En tanto, el senador socialista Juan Luis Castro asumió la responsabilidad por la gestión del retiro de los permisos.

Cruz-Coke destaca la capacidad negociadora de Quiroz

Tras la aprobación del primer Presupuesto del Gobierno de Kast, Cruz-Coke valoró la disposición del ministro de Hacienda para alcanzar acuerdos con sectores de la oposición.

“Se terminó sentando con Yasna Provoste, con el PC, sacó adelante el endeudamiento y dejó sentado en la banca al PS y a los partidos que no quisieron negociar y que se cerraron a todo”, sostuvo.

El presidente de Evópoli también destacó el desempeño del secretario de Estado durante la tramitación de la Ley de Reconstrucción Nacional.

“La política no funciona cerrándose. Es tender puente y creo que Quiroz lo ha hecho”, concluyó.