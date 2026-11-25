El senador Pedro Araya (PPD) abordó la controversia por el denominado caso Firmas y descartó que se haya intentado una “vendetta” con Juan Luis Castro (PS) tras decidir sacarlo de la comisión de Constitución del Senado, instancia que Araya presidía.

Fue en conversación con T13 que el parlamentario acusó que Castro está intentando desviar su responsabilidad en el caso.

“Lo que pasa es que el senador Juan Luis Castro, lo que está tratando de hacer es instalar una posverdad; está tratando de deslizar su responsabilidad en otras personas o tirando voladeros de luces del tremendo error que cometió y del escándalo en el que nos tiene sumergidos”, aseguró.

En esa línea señaló que fue “por un hecho fortuito” que le tocó leer la carta de la senadora Ximena Órdenes, en la que ella negó que haya dado autorización para retirar su permiso constitucional.

“Cuando esto ocurre, ella llama en primer lugar al Senador (Ricardo) Celis, que era el subjefe de comité, quien no le contesta el teléfono porque a esa hora estaba reunido con el Ministro (Jorge) Quiroz (…) me llama a mí, yo le contesto y ella me pregunta qué pasó con su permiso constitucional y yo le digo, ‘lo retiraron’, pero no tenía mayor información de qué había ocurrido en ese rato”, relató.

“El PS como hoy día se está viendo muy horquillado por el FA, trata de ser el partido hegemónico”

El parlamentario sostuvo que en el último tiempo el Frente Amplio (FA) le disputa al Partido Socialista (PS) el liderazgo dentro de la izquierda, lo que señaló lleva a que la colectividad liderada por la senadora Paulina Vodanovic tome decisiones sin consultar con el Partido por la Democracia (PPD).

“El Partido Socialista, como hoy día se está viendo muy horquillado por el Frente Amplio, trata de ser el partido hegemónico, y a partir de eso se han ido tomando decisiones inconsultas al PPD que lo arrastran en determinadas situaciones”, afirmó.

Es debido a lo anterior que detalló que las compensaciones que pidió el PPD tienen más que ver con “la forma en cómo debe relacionarse el PS con el PPD para lo que queda de esta legislatura”.

Además, recalcó que “el caso Firmas es un antecedente más de un cúmulo de problemas que ha tenido el PPD con el PS durante esta legislatura y es la forma en cómo trabajar en la oposición”.

“O somos primos interpares, que tenemos los mismos derechos al momento de opinar y tomar decisiones, o el PS va a seguir con su idea de ser un partido hegemónico que es el que controla lo que hace la oposición. Entonces, esa es la discusión central que estamos teniendo hoy día y es lo que se le ha planteado al Partido Socialista como eje central de las compensaciones o lo que debe ocurrir”, añadió.