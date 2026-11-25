El diputado Juan Santana (PS) abordó este miércoles el denominado caso Firmas y planteó que el senador Juan Luis Castro debería “dar un paso al costado” en la jefatura de la bancada del Partido Socialista en el Senado.

En conversación con CNN Prime, Santana calificó el caso como “un hecho grave, de profunda gravedad, que no solamente empaña la imagen de la institucionalidad del Senado, sino que además la imagen del Partido Socialista, porque es un socialista quien está involucrado”.

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El parlamentario manifestó que espera que la investigación, a cargo de la Fiscalía de la Región de Valparaíso, se “lleve adelante sin interrupción” y que “naturalmente, el senador Juan Luis Castro, dado que además asumió públicamente su responsabilidad política, dé un paso al costado de la jefatura de bancada del Senado“.

Asimismo, remarcó que “hay un matiz de diferencia” entre la situación de Castro y la de la timonel del PS, Paulina Vodanovic, quienes figuran como imputados en la indagatoria.

“En el caso del senador Castro hay una responsabilidad que, como lo dije recién, él asume públicamente, y en el caso de la senadora Vodanovic, ella está en condición de imputada porque la fundación que presentó la querella la incorporó dado que el senador la mencionó anteriormente respecto a su eventual responsabilidad en el retiro de estos permisos (…) que el mismo Castro posteriormente rectificó”, explicó.

En esa línea, argumentó, a partir de su experiencia como jefe de bancada del partido, que la responsabilidad política recae en “el jefe de bancada en esta acción”.

Además, sostuvo que “en esto no se puede intentar cortar por lo más fino y responsabilizar a un funcionario, menos cuando se trata, insisto, de un partido que históricamente ha defendido el derecho de los trabajadores y trabajadoras”.

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Con ello, aludió a las declaraciones en las que el senador Castro mencionó a Javier Sánchez, coordinador administrativo del comité del PS, en la polémica.

“El senador Castro, en su condición de jefe de bancada del Partido Socialista en el Senado, es a quien le corresponde verificar que este permiso está siendo retirado con la autorización de la senadora (Ximena) Órdenes y con la autorización del senador Fidel Espinoza; no es al funcionario a quien le corresponde“, defendió.

Si bien indicó que le parece bien que Castro haya asumido su responsabilidad política, reiteró que “esa responsabilidad política debe expresarse en un acto y ese acto, a juicio mío, es que el senador Castro dé un paso al costado en la jefatura de la bancada porque eso empaña finalmente la imagen del trabajo que realizan los senadores y senadoras socialistas”.

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“Los quórums constitucionales están para respetarlos”

También sostuvo que no se puede “intentar, a través de este tipo de actos, vulnerar o alterar la composición democrática”.

“Nosotros somos minoría en ambas corporaciones, pero yo creo que uno, en política sobre todo, tiene que ser coherente en esto y no puede intentar, a través de este tipo de actos, vulnerar o alterar la composición democrática de una corporación que además es el cuerpo democrático de nuestro país”, aseguró.

Así las cosas, enfatizó que “los quórums constitucionales están para respetarlos”.

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Cabe recordar que el retiro de los permisos constitucionales de los senadores Fidel Espinoza (PS) y Ximena Órdenes (PPD) se produjo durante la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos 2027, lo que obligó a modificar los quórums de votación.

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