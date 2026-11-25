La organización del Vibra Fest 2026 informó el cambio de recinto para la edición del festival de música urbana programada para el próximo martes 8 de diciembre.

Según informó Iguana Producciones, el evento se trasladará al Parque Bicentenario de Cerrillos, en la Región Metropolitana, modificación que permitirá ampliar las instalaciones del encuentro y disponer de mayores áreas verdes para el público asistente.

Junto con el cambio de locación, la productora confirmó que el festival contará con tres escenarios (Escenario Vibra, Escenario RHLM y Escenario Johnnie Walker) que funcionarán de manera simultánea, además de zonas de juegos, espacios de entretención y puntos de hidratación distribuidos a lo largo del parque.

Para la jornada del 8 de diciembre, la apertura de puertas está fijada para las 12:00 horas. Y el cartel principal del evento está encabezado por Anuel AA, Manuel Turizo, Chencho Corleone y Omar Courtz.

¿Cómo conseguir entradas?

A raíz de la ampliación de capacidad que ofrece el recinto de Cerrillos, la organización habilitó una nueva venta de entradas, las cuales se encuentran disponibles desde las 12:00 horas de este miércoles 25 de noviembre.

Para comprar las entradas, debes ingresar al siguiente link: puntoticket.com. Debes iniciar sesión o crear una cuenta en PuntoTicket y luego seleccionar el sector deseado.

La descarga de la entrada digital se habilitará a partir del martes 1 de diciembre a las 12:00 horas.

Cabe destacar que las entradas ya emitidas siguen siendo válidas.