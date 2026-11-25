Chile fue reconocido oficialmente como país de Nivel 2 en el Sistema OTAN de Catalogación (SOC), según informó el Ministerio de Defensa.

Se trata del escalón más alto al que puede aspirar una nación que no es miembro de la alianza y, en la práctica, permitirá que el país asigne por sí mismo códigos OTAN a productos fabricados en Chile a partir del 1 de enero de 2027.

El Sistema OTAN de Catalogación es una especie de “idioma común” para la logística militar. Creado en 1958, asigna a cada artículo de abastecimiento un repuesto de motor, un uniforme, un equipo electrónico, un código numérico único, conocido como Número OTAN de Catalogación (NOC). Así, un mismo producto se identifica igual en cualquier país que use el sistema, sin importar el idioma, la marca o el nombre con que lo conozca cada institución.

Eso facilita comprar y reponer piezas, evita duplicidades en los inventarios y permite compartir información entre fuerzas armadas que operan equipos similares.

¿Qué significa el nivel 2?

Los países que no pertenecen a la OTAN pueden sumarse al sistema por etapas. En el Nivel 1, el intercambio de datos es en un solo sentido: el país puede consultar el catálogo, pero no incorporar sus propios productos. En el Nivel 2, el intercambio es en ambos sentidos y el país participa en la gestión técnica del sistema, incluido el grupo que fija sus normas (AC/135), con voz y voto.

Para llegar a ese nivel, hay que implementar completamente el sistema y aprobar un proceso de certificación.

¿Qué cambia para Chile?

Desde enero de 2027, Chile podrá asignar de forma autónoma números de catalogación a productos nacionales y registrarlos en el Catálogo Maestro de Referencias Logísticas de la OTAN. Según Defensa, esto dará visibilidad internacional a productos de astilleros, maestranzas y proveedores civiles ante una red de más de dos millones de proveedores, y también mejorará la gestión de repuestos e inventarios de las Fuerzas Armadas y la interoperabilidad en ejercicios y operaciones combinadas. El lenguaje logístico se comparte con 65 países.

La tarea quedará a cargo de la Oficina de Catalogación de la Defensa (OCD), dependiente del Estado Mayor Conjunto, que irá incorporando productos de forma progresiva, capacitará personal y difundirá los beneficios entre empresas y proveedores.

Cabe precisar que el Nivel 2 no convierte a Chile en miembro de la OTAN: es un estándar técnico de logística y estandarización.

¿Qué países están en esta categoría?

El Nivel 2 es exclusivo de países que no pertenecen a la OTAN. Entre ellos figuran, según datos de la alianza y de organismos de defensa, India, Corea del Sur, Israel, Japón, Austria, Indonesia, Malasia, Nueva Zelanda y Singapur.

En América Latina, los países que ya estaban en este nivel son Argentina, Brasil, Colombia (reconocida en 2019) y Perú, que accedió en junio de 2025. Con Chile, serían cinco los países de la región en esta categoría.