En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la senadora Vanessa Kaiser (PNL) realizó este miércoles una intervención en uno de los muros del Congreso Nacional.

La senadora recorrió el pasillo donde se colgaron afiches a propósito de la conmemoración del 25 de noviembre, fecha en que se denuncia la violencia que se ejerce contra las mujeres en todo el mundo y se reclaman políticas para erradicarla.

Allí criticó algunas de las intervenciones, entre ellas la que alude a la ley contra la violencia hacia las mujeres y que lleva el mensaje “difundir imágenes sin permiso ahora es delito. La ley también me protege en el espacio digital”.

“Buenísimo. Ah, pero espérate (…) o sea, si se difunden imágenes de hombres, ¿va a ser lo mismo? Increíble, ¿eh? Ellos no están protegidos en el espacio digital, me imagino”, planteó.

También cuestionó el afiche sobre la ley de reparación a víctimas de femicidio, que lleva la frase “ni las sobrevivientes ni sus descendientes están en soledad, hoy la reparación es un derecho”.

“Ley de reparación a víctimas de feminicidio. Claro, porque matar a una mujer, matar a un hombre, no son lo mismo. No es quitarle la vida a una persona, ¿no es cierto? Tienen un precio distinto. ¿A usted le parece razonable eso?”, cuestionó.

Tras ello, la senadora colgó en el pasillo un corazón con el mensaje “No son opresores quienes nos quieren. Abrazo a mi padre, a mis tres hijos, a mi marido, a mis cinco hermanos y a mis amigos. Los hombres no son nuestros enemigos por el solo hecho de ser hombres”.

“Voy a ocupar mi espacio en el muro de quienes se autoperciben mujeres, por eso se supone que son honorables, para darle un reconocimiento a todos esos hombres que nos aportan y a todas las mujeres que aman a sus hijos, a sus padres, a sus maridos, a sus hermanos, a sus amigos, y que saben que no podríamos vivir sin ellos”, remarcó Kaiser.

“Es lo que puede hacer esta humilde senadora, la única nacional libertaria en el Senado, frente al avance de la ideología feminista, que no respeta que hay personas que no compartimos los principios ideológicos que están tratando de instalar”, cerró.