Empresas Iansa anunció este miércoles que no continuará con la producción de azúcar de remolacha, negocio que realizaba desde 1953 en su planta en la región de Ñuble, en la comuna de San Carlos.

Con este cierre, las instalaciones de San Carlos quedarán dedicadas a la refinación de azúcar cruda importada para el mercado local. El producto proviene principalmente de caña de azúcar, y su mayor exportador mundial es Brasil.

La medida consolida lo que la empresa anunció en abril de este año, afirmando que no compraría remolacha a agricultores locales para la temporada 2026-2027 debido a los bajos precios internacionales del producto.

De acuerdo con la información, el año pasado la compañía mantuvo 440 contratos con productores remolacheros de las regiones del Maule, Ñuble y Biobío, y abarcó cosechas de 7.733 hectáreas.

La decisión se anunció a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), donde la empresa detalló los efectos financieros, proyectando un impacto neto negativo de US$ 37,8 millones en sus resultados, según Emol.

Del total, US$ 28,6 millones negativos por el cese de uso de propiedades, plantas, equipos, repuestos y otros activos vinculados a la línea de remolacha. De los cuales US$ 28,2 millones corresponden a infraestructura y maquinaria, y cerca de US$ 0,2 millones a ajustes en contratos de arriendos, según La Tercera.

Además de pérdidas de US$ 9,8 millones por terrenos y maquinarias por la diferencia estimada entre el valor comercial de venta y el valor registrado en libros.

Otra de las pérdidas apunta a US$ 8,2 millones por el deterioro de activos por impuestos diferidos, derivado de la aplicación de la Ley N.º 21.850, correspondiente a la denominada Ley de Reconstrucción Nacional o Megarreforma, normativa que modificará el régimen del impuesto a la renta aplicable.

No obstante, desde la empresa también apuntaron a cifras positivas de US$ 8,8 millones a favor por el efecto de impuesto a la renta asociado al proceso.

Ante este escenario, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, solicitó a Iansa la extensión de la compra de remolacha al menos por una temporada, con el fin de dar tiempo a los agricultores para revertir los campos, afirmando que “nos hubiera gustado un tránsito más pausado. Si se avisaba con un año de anticipación, los agricultores podían adaptarse“.