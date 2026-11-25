Este miércoles, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso meteorológico por altas temperaturas.
Desde el organismo detallaron que la condición sinóptica que propició este fenómeno es un “dorsal en altura”.
Las altas temperaturas se presentarán en siete regiones desde este miércoles hasta la tarde del sábado 28 de noviembre del 2026.
Desde la DMC explicaron que un aviso meteorológico es cuando “se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos”.
¿En qué regiones habrá altas temperaturas?
- Región de Coquimbo (Litoral, Cordillera Costa, Precordillera y valles precordilleranos).
- Región de Valparaíso (Litoral, Cordillera Costa, Precordillera y valles precordilleranos).
- Región Metropolitana (Cordillera Costa, Valle, Precordillera).
- Región de O’Higgins (Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera).
- Región del Maule (Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera).
- Región del Ñuble (Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera).
- Región del Biobío (Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera).
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