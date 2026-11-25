La Fiscalía de Valparaíso decidió archivar provisionalmente la investigación contra el senador Fidel Espinoza (PS) por presunta violencia intrafamiliar.

Espinoza confirmó a Radio ADN que, junto con su abogado, Enrique Aldunate, buscará solicitar el sobreseimiento definitivo de la causa.

El miércoles 5 de agosto, Carabineros acudió a un departamento de Viña del Mar tras recibir una denuncia por una presunta agresión entre dos personas que mantenían una relación de pareja. A raíz de estos hechos, la Fiscalía abrió una investigación contra Espinoza.

No obstante, tras casi cuatro meses de investigación y sin que ninguna de las partes involucradas presentara una denuncia por agresión, el Ministerio Público archivó provisionalmente el caso.

“El Tribunal Supremo del PS actuó injustamente conmigo”

El senador apuntó contra el Partido Socialista (PS) luego de que se confirmara el archivo provisional de la causa que lo involucra.

“Siempre dije la verdad. El Tribunal Supremo del PS, el partido de toda la vida, actuó injustamente conmigo y, sabiendo este cierre de la causa, de manera arbitraria no me han restituido mis derechos de militante“, criticó.

Cabe recordar que el Tribunal Supremo del PS determinó suspender de manera preventiva la militancia del parlamentario en medio de las diligencias del caso.

“A mí me suspendieron a los cinco minutos sin siquiera derecho a defensa. En otros casos, como los que se están viviendo hoy día, miran para el techo”, añadió.

Nota de edición: El subtítulo resume la crítica de Espinoza. Si lo publicas entre comillas, el fragmento textual de la cuña es “actuó injustamente conmigo”.