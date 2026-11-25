El exdiputado y expresidente del PPD, Víctor Barrueto, abordó la carta denominada “Hay una alternativa”, la cual fue firmada por 63 figuras ligadas a la centroizquierda, que propone una serie de compromisos para avanzar en acuerdos y definir una estrategia de desarrollo para Chile.

En conversación con Hoy es Noticia, Barrueto explicó que la iniciativa busca ir más allá de la contingencia política y comenzar a construir una alternativa —ligada al sector— para el país.

“Creemos que no podemos seguir centrados únicamente en el presente, en la situación actual, y que es necesario levantar la vista y mirar hacia adelante, y empezar a pensar en cómo podemos ofrecer alternativas al país”, sostuvo.

En esa línea, planteó que uno de los objetivos es impulsar un nuevo compromiso histórico, considerando que, a su juicio, Chile atraviesa un periodo de estancamiento y carece de un proyecto común de desarrollo.

“Chile hoy no tiene un pacto social, Chile no sabe hacia dónde va“, afirmó, agregando que se necesita una nueva estrategia que permita que el desarrollo llegue a toda la población.

#HoyEsNoticiaCNN | Víctor Barrueto, exdiputado y expresidente del PPD, por carta firmada por figuras de la oposición: “Chile hoy no tiene pacto social, no sabe para dónde va” @matiburgos

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Barrueto reconoció la necesidad de una autocrítica del sector y apuntó a la dispersión de las fuerzas progresistas y las ligadas al socialismo democrático.

“La centroizquierda progresista y socialdemócrata está debilitada y dispersa, y es necesario constituir un actor distinto al Partido Comunista y al Frente Amplio, para que el país lo reconozca”, señaló.

En ese sentido, definió el escrito como “el primer paso para impulsar una nueva centroizquierda”, sin que eso signifique replicar las fórmulas políticas del pasado.

Críticas al gobierno de Kast

El expresidente de la colectividad tuvo palabras críticas para la administración del presidente José Antonio Kast, a quien calificó como parte de una “derecha autoritaria” y cuestionó por su desempeño durante los primeros meses de su mandato.

“Este gobierno representa a la extrema derecha. Lo que sucede es que no saben gobernar y lo hacen mal. Se han convertido en la oposición y, en cuestión de meses, en la minoría que son”, agregó.

#HoyEsNoticiaCNN | Víctor Barrueto, exdiputado y expresidente del PPD: “Este gobierno representa a la extrema derecha, lo que pasa es que no saben gobernar y están gobernando mal, y se han hecho ellos mismos la oposición. En meses se han convertido en la minoría que son” @matiburgos

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También apuntó directamente al comportamiento del jefe de Estado frente a la actual crisis política y criticó su disposición a escuchar otras posiciones.

“Una cuestión religiosa, un insulto en sí mismo, no escucha a nadie. ¿Y eso es un rasgo del autoritarismo? (…) Podría ser, perfectamente, sí”, cerró.