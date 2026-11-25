Este martes 24 de noviembre, la periodista chilena Paula Escobar Chavarría recibió la medalla de Chevalier de l’Ordre national du Mérite (Caballero de la Orden Nacional del Mérito) de la República Francesa, una de las más altas distinciones honoríficas de ese país. La ceremonia se realizó en la Residencia de Francia, donde la comunicadora —rodeada de familiares, amigos y colegas— fue condecorada por el embajador de Francia en Chile, Cyrille Rogeau.

El galardón, creado en 1963 por el general Charles de Gaulle, distingue a hombres y mujeres cuya trayectoria promueve valores fundamentales para el país europeo, tales como la libertad, la democracia, la rigurosidad intelectual, el diálogo entre los pueblos y el servicio al bien común.

Durante la ceremonia, el embajador Cyrille Rogeau valoró el recorrido profesional de la comunicadora. “Es con gran placer y emoción reunirnos hoy para celebrar la trayectoria de una de las figuras destacadas del Chile contemporáneo. Esta distinción se le otorga en reconocimiento a su excepcional carrera periodística, pero también a su firme compromiso con el rol de las mujeres en la sociedad”, señaló el diplomático.

En su discurso, la autoridad francesa agregó que, “más allá de su historia personal con Francia, es principalmente a través de los valores que nuestros dos países encuentran puntos en común como lo son la libertad de prensa, la libertad de expresión, la igualdad entre hombres y mujeres, y la convicción de que el periodismo desempeña un papel vital en una democracia vibrante”. Asimismo, remarcó que la República Francesa quiso reconocer a “una periodista cuya influencia se extiende mucho más allá de las fronteras de Chile, que ha ejercido su profesión con independencia e integridad” y a “una educadora que ha inculcado en varias generaciones de jóvenes periodistas una pasión por la información y el debate”.

Por su parte, Paula Escobar Chavarría destacó que su vínculo con la cultura francesa nació en la infancia a través de su abuelo materno, Ramón Chavarría Belair, recordando que su tatarabuelo “lloraba cuando escuchaba la Marsellesa, traspasando a su hijo esa admiración por una nación de una cultura simplemente superior”. Además, resaltó que el dominio del idioma le permitió realizar “entrevistas en países francófonos sin limitaciones, entrevistar a figuras francesas fundamentales, como Alain Touraine o Emmanuel Carrère, y acceder a un mundo de ideas que forman parte de mi acervo como periodista”.

Al cierre de su intervención, la también conductora de Influyentes de CNN Chile enfatizó el peso profesional que conlleva el galardón. “Este premio es una enorme distinción, pero también una exigencia. Una exigencia de comprometerse aún más, en todos los años que vienen, de seguir trabajando incansablemente por un periodismo que sea relevante, que sea alimento nutritivo y no desechable. Que esté comprometido con la verdad, la independencia, la racionalidad y también la empatía”, subrayó.

Escobar Chavarría es periodista de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Literatura Comparada de la Universidad Adolfo Ibáñez y Yale World Fellow de la Universidad de Yale. Además de su rol en CNN Chile, se desempeña como columnista dominical en La Tercera, panelista en Tele13 Radio y profesora titular de la Universidad Diego Portales, casa de estudios donde dirige la Cátedra Mujeres y Medios. Es autora o coautora de once libros, siendo su obra más reciente Lenka Franulic, reportera: una antología de sus mejores artículos, entrevistas y crónicas.