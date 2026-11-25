La exsubsecretaria de Salud Pública del gobierno de Gabriel Boric, Andrea Albagli, cuestionó la posibilidad de que el Ministerio de Salud (Minsal) avance en una normativa para restringir el acceso de menores de edad a tratamientos de hormonización cruzada, luego de que el Senado rechazara una indicación del Ejecutivo que buscaba impedir el uso de recursos públicos para financiar estas terapias e intervenciones quirúrgicas.

En conversación con La Tercera, la exautoridad advirtió que una eventual prohibición constituiría un retroceso en los derechos de las personas trans. “Si uno limita o prohíbe su acceso a una terapia que puede ofrecerles un beneficio en salud mental, pienso que es un retroceso en sus derechos“, sostuvo.

Tras ello, la también psicóloga explicó que las orientaciones clínicas se elaboraron tras dos años de trabajo con cinco sociedades científicas y representantes de la sociedad civil durante su gestión. Esta estableció como referencia iniciar la hormonización cruzada desde los 16 años y considerar el bloqueo puberal desde la etapa Tanner II.

Al consultarte por la discusión sobre el financiamiento del Minsal a estos tratamientos. Albagli aclaró que actualmente no existe un programa ministerial destinado a financiar terapias hormonales y que el Programa de Acompañamiento a la Identidad de Género entrega apoyo psicosocial, pero no tiene capacidad para prescribir hormonas.

“Constantemente se ha cometido el error de que el Ministerio de Salud tiene programas financiados para terapia hormonal. Y eso no es así“, enfatizó.

Finalmente, Albagli cuestionó que la discusión se haya instalado durante la tramitación de la Ley de Presupuestos y no en una instancia técnica sanitaria.

“Me llama la atención que esta conversación surja dentro del contexto de la discusión de presupuesto, que no es el lugar para tener una conversación técnica sanitaria de este nivel de complejidad“, cerró.