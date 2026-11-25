La ministra de la Mujer, Judith Marín, abordó el futuro de la Fundación para la Promoción y el Desarrollo de la Mujer (Prodemu), luego del término de recursos estatales destinados a la institución durante la tramitación de la Ley de Presupuestos 2027.

En conversación con 24 Horas, la secretaria de Estado sostuvo que el Gobierno busca poner fin al convenio con la fundación y redireccionar los recursos públicos hacia programas que beneficien directamente a las mujeres.

“Lo que nosotros estamos proponiendo es que el convenio no continúe, pero que sí se redireccione el uso de los recursos públicos a programas que vayan en directo a las mujeres”, explicó.

En esa línea, Marín cuestionó el destino de los recursos que recibía Prodemu, señalando que una parte importante se utilizaba en gastos operacionales, remuneraciones y administración.

“Cuando los recursos se utilizan en gastos operacionales mayormente, de remuneraciones, gastos administrativos y solamente el 20% llega de manera efectiva a las mujeres, creo que tenemos que hacer un cambio”, afirmó.

El futuro de los programas

Respecto de la continuidad de las prestaciones, Marín aseguró que el Ejecutivo busca mantener la oferta programática mediante otras iniciativas. Entre ellas, destacó la creación del programa Mujer Rural, desarrollado en convenio con el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) y el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG).

Además, señaló que se potenciarán los programas Capital Abeja y Capital Pioneras, con el objetivo de entregar recursos directamente a mujeres emprendedoras.

A esto se suma, según detalló, la inyección de cerca de $600 millones al programa Jefas de Hogar y la continuidad del programa Mujer Emprende.

La secretaria de Estado también precisó que el Gobierno no puede poner término legalmente a Prodemu, debido a que se trata de una fundación de derecho privado. “Las fundaciones no se terminan por ley, las fundaciones tienen su propia, porque es una fundación de derecho privado, las fundaciones tienen sus propios estatutos”, explicó.