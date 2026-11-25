(EFE)- El representante de Comercio de Estados Unidos anunció nuevos aranceles a catorce economías, incluidas China, Japón y la Unión Europea, de hasta el 20 % por prácticas arancelarias que considera injustas y que desequilibran la balanza comercial bilateral.

La propuesta de nuevos aranceles, que se anuncian como parte de la sección 301 tras un período de revisión, afectará hasta en un 20 % adicional a algunas importaciones chinas, que podrían verse afectadas por un aumento de hasta el 40 %, especialmente para hacer frente al exceso de producción de la industria china para empujar precios de competidores a la baja.

El representante de Comercio de Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, anunció que estos aranceles a China podrían aumentar hasta el 40 % si no prosperan los acuerdos asociados a la tregua comercial acordada el verano pasado entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping.

Los aranceles de Trump a otros países

Los aumentos de los aranceles también afectarán a economías aliadas como las de la Unión Europea, India, Japón, Singapur y Corea del Sur, mientras que por el momento Estados Unidos decidió excluir del aumento de los gravámenes a México y Noruega.

Los anuncios de posibles aumentos arancelarios se deben a lo que Estados Unidos considera “capacidad en exceso” de esas economías y que afecta directamente a la producción industrial y de empleos en Estados Unidos en competencia.

Según indicó Greer a CNBC, el anuncio de nuevos aranceles está en línea con acuerdos comerciales bilaterales, como el límite del 15 % acordado con la UE, Japón, Corea del Sur o Taiwán.

Los aranceles no serán inmediatos, ya que bajo la ley invocada para imponer estos gravámenes, antes el Gobierno debe cumplir varios procesos, incluidas audiencias, consultas públicas y otros pases, que según Greer deberían estar completados en los próximos dos meses.

Según Greer, en la mayoría de los casos el aumento arancelario acabará siendo de unos pocos puntos porcentuales y no llegará al máximo.

Asimismo, el representante de Comercio aseguró que siguen revisando el cumplimiento de México bajo la sección 301, por lo que no descartó que se puedan anunciar aranceles puntuales al país vecino.