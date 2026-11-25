En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N), la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, presentó los resultados del programa de Relojes SOS, una iniciativa que durante el último año ha beneficiado a 70 mujeres en situación de riesgo por violencia intrafamiliar. Los dispositivos cuentan con botón de pánico y GPS, y están conectados directamente con la Central 1402, desde donde son monitoreados permanentemente por la Dirección de Seguridad Pública.

Cabe recordar que el dispositivo contempla dos modalidades de activación. La primera es manual: al presionar el botón de pánico, se genera una alerta a la Central 1402, cuyos operadores envían un mensaje y realizan una llamada al reloj. En caso de que la usuaria no conteste, el micrófono se activa automáticamente, permitiendo escuchar lo que ocurre en tiempo real y coordinar el despacho de ayuda.

La segunda modalidad es automática y funciona mediante sensores capaces de detectar golpes o movimientos bruscos. De esta manera, el dispositivo puede enviar una señal de emergencia incluso cuando la víctima se encuentra imposibilitada de activar manualmente la alerta.

En ese contexto, la alcaldesa explicó que “el principal valor de este programa es que opera bajo medidas de protección no judicializadas, otorgando así un resguardo inmediato a mujeres que, pese a vivir episodios de violencia, aún no se encuentran preparadas para iniciar un proceso judicial formal”.

Una de las características de esta herramienta es que mantiene su operatividad incluso fuera de los límites de la comuna. Cuando una alerta se genera en otro territorio, la Dirección de Seguridad Pública de Las Condes coordina directamente con los equipos de Seguridad Municipal o Carabineros del sector correspondiente, con el objetivo de asegurar una intervención oportuna.

“Esta herramienta se traduce en acompañamiento y seguridad por parte del municipio para nuestras vecinas que se sienten vulnerables y que han vivido episodios de violencia. A quienes están viviendo una situación de este tipo, las invitamos a acercarse a la municipalidad. Tenemos dispositivos disponibles para nuevas mujeres que los requieran”, aseguró la jefa comunal.

A un año de su puesta en marcha, el sistema que articula atención social, psicológica y jurídica, con disponibilidad las 24 horas del día, los siete días de la semana, registra más de mil víctimas ingresadas, de las cuales 689 son mujeres.