Este miércoles, el Senado despachó el proyecto de ley de Sala Cuna Universal, iniciativa que busca ampliar el acceso a este beneficio, eliminar las barreras asociadas al número de trabajadoras contratadas y distribuir los costos de financiamiento mediante un fondo solidario.

La iniciativa, que tuvo su origen en una propuesta impulsada durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, busca corregir una distorsión del sistema anterior, que vinculaba la obligación de otorgar sala cuna al número de trabajadoras contratadas, generando un desincentivo a la contratación femenina, particularmente en las pequeñas y medianas empresas.

En concreto, la nueva herramienta legal eliminará la exigencia de contar con 20 o más trabajadoras para acceder al beneficio de sala cuna, extendiendo este derecho a las mujeres que se desempeñan en pequeñas y medianas empresas.

Además, crea un fondo solidario de financiamiento que busca distribuir los costos y evitar que la contratación femenina represente una carga adicional para los empleadores.

La reforma también contempla la incorporación gradual de padres trabajadores y cuidadores legales a partir del cuarto año de implementación, promoviendo la corresponsabilidad parental y una mayor participación de las mujeres en el mercado laboral.

¿En qué consiste la iniciativa?

El proyecto busca ampliar el acceso al beneficio de sala cuna, eliminando la actual exigencia del artículo 203 del Código del Trabajo, que obliga a las empresas a proporcionar sala cuna únicamente cuando cuentan con 20 o más trabajadoras.

Entre las principales medidas se encuentran:

1. Eliminación del requisito de las 20 trabajadoras.

2. Creación de un Fondo de Sala Cuna: El sistema se financiará mediante una cotización obligatoria del 0,30% de las remuneraciones imponibles, a cargo del empleador. Este aporte se compensará con una reducción equivalente en las cotizaciones destinadas al Seguro de Cesantía.

3. Ampliación progresiva de los beneficiarios: La iniciativa incorporará gradualmente a distintos grupos de trabajadores durante cuatro años:

Primer año: Mujeres trabajadoras dependientes, incluidas las trabajadoras de casa particular, y trabajadores que tengan el cuidado personal exclusivo del niño por resolución judicial.

Segundo año: Mujeres trabajadoras independientes.

Tercer año: Hombres trabajadores dependientes e independientes, bajo determinadas condiciones legales relacionadas con la situación laboral de la madre.

Cuarto año: Incorporación de todos los trabajadores contemplados en la normativa, incluidos los del sector público.

5. Suplemento solidario para familias vulnerables: Se contempla un aporte adicional para trabajadores pertenecientes al 60% de los hogares más vulnerables, cuando el valor de la matrícula o mensualidad supere el monto financiado por el fondo. El beneficio cubrirá el 50% de la diferencia para quienes pertenezcan al 40% más vulnerable y el 30% para quienes estén sobre ese tramo y hasta el 60%.

6. Determinación del monto del aporte: El valor que financiará el fondo será definido anualmente mediante un decreto del Ministerio de Hacienda, suscrito también por los ministerios de Educación y del Trabajo. Se considerarán los costos de funcionamiento de los establecimientos, las particularidades territoriales y los estándares de calidad educativa.

7. Régimen transitorio para grandes empresas: Las empresas con ingresos anuales superiores a 100.000 UF que al 1 de enero de 2027 estén obligadas a proporcionar sala cuna deberán continuar financiando directamente el beneficio hasta el mes 48 desde la publicación de la ley.

8. Se creará un registro público de salas cuna, a cargo de la Subsecretaría de Educación Parvularia.