El Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) abrió la décima edición del Concurso Nacional de Microrrelatos, una iniciativa que desde hace una década impulsa la lectura y la escritura entre las juventudes del país. El desafío: contar una gran historia en solo 300 caracteres.

El director nacional (s) de INJUV, Juan Alexis Acevedo, destacó el valor de las voces jóvenes: “No se necesitan muchas palabras para transmitir una gran idea, compartir una experiencia o generar reflexión”.

Tres categorías y $3 millones en premios

Pueden participar jóvenes chilenos y extranjeros de entre 15 y 29 años, en tres categorías:

15 a 19 años.

20 a 24 años.

25 a 29 años.

Cada categoría premiará tres lugares: $500.000 para el primero, $300.000 para el segundo y $200.000 para el tercero.

¿Cómo participar?