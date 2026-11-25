El Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) abrió la décima edición del Concurso Nacional de Microrrelatos, una iniciativa que desde hace una década impulsa la lectura y la escritura entre las juventudes del país. El desafío: contar una gran historia en solo 300 caracteres.
El director nacional (s) de INJUV, Juan Alexis Acevedo, destacó el valor de las voces jóvenes: “No se necesitan muchas palabras para transmitir una gran idea, compartir una experiencia o generar reflexión”.
Tres categorías y $3 millones en premios
Pueden participar jóvenes chilenos y extranjeros de entre 15 y 29 años, en tres categorías:
- 15 a 19 años.
- 20 a 24 años.
- 25 a 29 años.
Cada categoría premiará tres lugares: $500.000 para el primero, $300.000 para el segundo y $200.000 para el tercero.
¿Cómo participar?
- Las postulaciones están abiertas hasta las 23:59:59 horas del 2 de diciembre de 2026 en el sitio web www.injuv.gob.cl.
- Los requisitos son tener entre 15 y 29 años al cierre de la convocatoria, contar con cédula de identidad nacional o para extranjeros emitida por el Registro Civil y ser titular de una cuenta bancaria, necesaria para recibir el premio por transferencia electrónica.
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