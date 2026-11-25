El presidente José Antonio Kast celebró este miércoles, en cadena nacional, la aprobación en el Senado de los proyectos de Ley de Presupuestos 2027 y de Sala Cuna.

“Hay días que un país no olvida y que se recuerdan por mucho tiempo. Hoy es uno de esos días”, valoró.

Primero se refirió al proyecto de Sala Cuna, que, tras cerca de cinco años de tramitación, fue despachado por la Cámara Alta y quedó listo para su promulgación.

Kast puntualizó que “durante más de 100 años, en Chile, el acceso a sala cuna ha estado condicionado al número de mujeres contratadas en una empresa. Una norma que nació para proteger a las madres terminó convirtiéndose en una barrera para su contratación. Y así, por generaciones, miles de chilenas se quedaron esperando una oportunidad que nunca llegó”.

“Pienso en la madre que tuvo que elegir entre su trabajo y su guagua. La joven que estudió, se esforzó y nunca recibió el llamado para una oportunidad laboral. En la abuela que dejó todo para cuidar a sus nietos, para que su hija pudiera salir a trabajar. A todas ellas les quiero decir esta noche: esa diferencia se terminó. Desde ahora, el derecho a la sala cuna no depende del tamaño de la empresa“, destacó.

En esa línea, remarcó que con la iniciativa “más mujeres podrán incorporarse al mundo del trabajo, más niños contarán con espacios adecuados para su cuidado y las familias tendrán mayores oportunidades para mejorar sus ingresos”.

Kast también señaló que el despacho del proyecto de ley no es un logro de un solo Gobierno y reconoció los esfuerzos de las administraciones de los expresidentes Gabriel Boric y Sebastián Piñera por impulsar la iniciativa.

“Este logro no es solo de un gobierno, lo intentaron antes el presidente Sebastián Piñera y el presidente Gabriel Boric. Nosotros retomamos ese camino, conversamos sin estridencia y lo hicimos realidad, gracias a los parlamentarios que lo apoyaron, a las organizaciones que nunca dejaron de insistir y a los ministros que sacaron la tarea adelante”, valoró.

Presupuesto 2027: Kast destaca el trabajo, la seguridad y la protección social

En tanto, al referirse a la aprobación del Presupuesto 2027, Kast explicó que la propuesta del Gobierno “es mucho más que números, es decidir qué va primero y nosotros decidimos poner primero lo urgente de su gente”.

Así, detalló que los principales ejes del presupuesto para el próximo año son el trabajo, la seguridad y la protección social. En materia de trabajo, destacó una mayor inversión en obras públicas y más capacitaciones en oficios. En seguridad, anunció una mayor presencia policial en los barrios.

“Ningún beneficio que la ley garantiza se toca, se financia la educación, la salud, las pensiones y los programas de vivienda. Vamos a gastar bien y vamos a gastar mejor para asegurarnos de que los recursos de todos lleguen a donde corresponden, como en cualquier casa de Chile: primero lo urgente y nunca gastar lo que no se tiene“, recalcó.

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