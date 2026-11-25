A través de un comunicado, WhatsApp confirmó que este miércoles lanzó una nueva función para programar mensajes.

No todos los mensajes deben enviarse al instante. A veces quieres felicitar a alguien por su cumpleaños, pero ya es tarde. Otras veces quieres conversar con alguien en el extranjero, pero, por la diferencia horaria, no te queda otra que esperar el momento indicado.

Para esos casos, WhatsApp estrenó los mensajes programados. Según la aplicación de Meta, esta era una de las funciones más solicitadas por los internautas.

Ahora “puedes escribir un mensaje cuando se te ocurra y enviarlo en cualquier momento entre 10 minutos y 14 días después, tanto en tus chats individuales como en los grupales”, destacó la aplicación.

¿Cómo se programa un mensaje?

Para programar un mensaje, solo debes seguir estos pasos:

Una vez que tengas listo tu mensaje, mantén presionado durante unos segundos el botón de “enviar”. Luego aparecerá una ventana que dice “Programar mensaje”. Allí deberás elegir la fecha y la hora en que deseas que se envíe. Tras ello, presiona el botón de envío y tu mensaje quedará programado.

WhatsApp explicó que, para quien lo reciba, el mensaje se verá como cualquier otro. Pero si cambias de opinión, podrás eliminarlo antes de que se envíe.

Además, precisó que el mensaje programado se enviará incluso si tu teléfono está apagado o se ha quedado sin batería.

“Los mensajes programados funcionan con texto, fotos y videos, y se implementarán a nivel mundial durante las próximas semanas”, detalló la aplicación.