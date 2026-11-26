Este jueves 26 de noviembre se realizará el funeral de Delfina Guzmán, destacada actriz nacional que falleció el pasado martes a los 98 años por causas naturales, según informó su familia.

Tras dos jornadas de velorio en la Sala Antonio Varas del Teatro Nacional Chileno, sus restos serán trasladados hasta la Catedral Metropolitana de Santiago, donde a las 11:00 horas se celebrará una misa en su memoria, presidida por el sacerdote jesuita Fernando Montes.

Una vez finalizada la ceremonia religiosa, el cortejo fúnebre pasará por la tradicional Pérgola de las Flores y continuará hacia el Parque del Recuerdo, donde se realizará una despedida privada para su círculo familiar.

Durante las últimas dos jornadas, distintas figuras del mundo político y cultural llegaron hasta el Teatro Nacional para rendir homenaje a la intérprete, entre ellas los expresidentes Michelle Bachelet y Gabriel Boric.

El Gobierno decretó dos días de duelo oficial, correspondientes al martes 24 y miércoles 25 de noviembre, en reconocimiento a su aporte a las artes y la cultura nacional.