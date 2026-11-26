Carabineros se encuentra investigando un homicidio ocurrido en plena vía pública en la comuna de San Bernardo (Región Metropolitana).

De acuerdo a información policial, el hecho ocurrió la madrugada de este jueves, entre las 3:00 y 3:30 horas, en las calles Fernando de Luque con Juan Francisco Larraín.

Vecinos habrían escuchado un estruendo y “cuando salen a la vía pública, observan a esta persona tendida sobre la calzada”, por lo que llamaron a personal de SAMU, señaló el capitán José Miguel Gacitua, de Labocar.

Posteriormente, SAMU comunicó la situación a Carabineros, quienes se constituyeron en el lugar y “confirman el fallecimiento de esta persona en la vía pública”.

El capitán comentó que hasta el momento no se puede establecer si corresponde a un ajuste de cuentas o un robo, ya que “no tenemos suficientes elementos objetivos para poder establecer si algunos de estos antecedentes responden al móvil de por qué habría ocurrido este lamentable hecho”.

En ese sentido, y tras instrucción de la Fiscalía ECOH, el Departamento de Criminalística y el Departamento de OS9 se encuentran realizando las diligencias correspondientes, como levantamiento de evidencia y revisión de cámaras, para establecer la dinámica de los hechos y determinar cómo se produjo la muerte de la persona, “que aún no es identificada”.

En tanto, la Fiscalía ECOH indicó que personal “se trasladó hasta la comuna de San Bernardo para investigar el homicidio con arma de fuego de un hombre, quien recibió un impacto balístico mientras se encontraba en la vía pública”.