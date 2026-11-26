La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados despachó el proyecto de ley que crea el Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades, iniciativa comprometida por el Presidente José Antonio Kast durante su primera Cuenta Pública.

El avance legislativo estuvo marcado por cuestionamientos tanto del oficialismo como de la oposición respecto del financiamiento de las nuevas obligaciones que deberán asumir las municipalidades.

Si bien la administración de los registros recaerá en el Servicio de Registro Civil e Identificación, el proyecto asignaba a los municipios la responsabilidad de implementar las adecuaciones tecnológicas necesarias en los juzgados de policía local.

La comisión rechazó dicha disposición ante la falta de un informe financiero que precisara los costos y las fuentes de financiamiento para los gobiernos locales.

Según las estimaciones del Ejecutivo, la iniciativa tendrá un costo de $1.363 millones durante su primer año de implementación, recursos destinados principalmente a infraestructura informática, mantención e interconexión entre organismos públicos.

Los reparos por el financiamiento municipal

El diputado Diego Schalper (RN) cuestionó que el proyecto no contemplara adecuadamente los gastos que deberán asumir los municipios. En la misma línea, Jorge Brito (FA) advirtió que la iniciativa establece nuevas obligaciones para los gobiernos locales sin asignarles recursos adicionales.

Por su parte, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, defendió que las funciones municipales estarían principalmente asociadas a la notificación de resoluciones judiciales y no necesariamente implicarían nuevos gastos.

Durante la discusión, la comisión aprobó por unanimidad una indicación para que el Ministerio del Interior informe semestralmente sobre los avances en la implementación tecnológica del registro.

¿Qué contempla el Registro de Vándalos?

La iniciativa establece dos registros diferenciados para actos vandálicos e incivilidades, con sanciones accesorias proporcionales a la gravedad de las infracciones.

Entre las conductas contempladas figuran los daños a bienes públicos, los ataques al transporte público, la evasión del pasaje y el abandono animal.

El proyecto ahora deberá ser discutido y votado por la Sala de la Cámara de Diputados, donde la diputada Flor Weisse (UDI) estará a cargo de presentar el informe de la comisión.