Este miércoles se concretó la primera reunión entre el nuevo directorio de Azul Azul y la Universidad de Chile.

Eduardo Álamos y compañía llegaron hasta la casa de estudios para reunirse con la rectora Alejandra Mizala y otras autoridades para abordar, entre otros temas, el convenio entre ambas instituciones.

Se trata de la primera cita entre las entidades luego de la bullada salida de Michael Clark, quien se mantiene en prisión preventiva en el marco de la investigación del caso Sartor.

Tras la instancia, Álamos comentó que “este fue el puntapié inicial para que nos pongamos a trabajar lo antes posible; tienen que estar ambas instituciones alineadas por el bien del club y también de la universidad”.

“Tanto los directores por parte del club de fútbol de la Universidad de Chile como la casa de estudios quedamos muy contentos por los avances, por los nuevos aires que dan”, sostuvo.

El eje central de la primera reunión fue el convenio entre la concesionaria y la casa de estudios. De acuerdo a la Universidad, Azul Azul tuvo graves incumplimientos del acuerdo durante las administraciones de Michael Clark y Cecilia Pérez.

Con todo, Álamos expresó: “Esperamos que en pocos meses más este nuevo convenio esté listo, firmado y que sea lo mejor para ambas instituciones, que podamos tener la tranquilidad, tanto como club y ellos como universidad, de que esto es un nuevo paso para que crezcan ambas instituciones”.

Y agregó: “Que no ocurra nunca más lo que pasó y que vimos hace pocos meses y años en el club”.

El nuevo presidente de Azul Azul también tuvo palabras para un esperado proyecto para el club, la construcción del estadio.

“La verdad es que no quiero crear falsas expectativas; son cosas que toman su tiempo y prefiero que, cuando sea algo cierto y concreto, hablar al respecto. Tenemos que esperar a ver la posición; todavía no tenemos la posición de la casa de estudios en detalle”, dijo.

Con todo, este primer encuentro dejó buenos ánimos para Azul Azul y para la institución universitaria.