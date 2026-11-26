Este martes se realizó en Chillán la primera reunión técnica en el marco de la implementación del Plan de Recuperación, Conservación y Gestión (RECOGE) del Huemul.

En la instancia, se habló sobre cruzar información territorial y la elaboración de un mapa con los predios privados prioritarios para la protección de la especie.

Desde la Corporación Nacional Forestal (Conaf) señalaron que se trata de “un paso clave para asegurar su hábitat y conectividad en las regiones de Ñuble y Biobío”.

La actividad se llevó a cabo en los campos deportivos de Forestal Arauco en Chillán, a la cual asistieron equipos técnicos de Conaf, el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) de Ñuble y Biobío, y el Ministerio del Medio Ambiente. Además de representantes de las ONG Dosel, Codeff, Aumen, Academia, Ministerio de Energía, Municipio de Chillán, Seremi de Medio Ambiente, Indap (a través de Profesal Coihueco), Forestal Arauco y Gobiernación Regional de Ñuble.

Reunión para la protección del huemul en Ñuble y Biobío: ¿Qué se habló?

En el encuentro se hicieron exposiciones sobre las adecuaciones del hábitat para el huemul en la Reserva de la Biosfera y modelos de conectividad potencial del animal.

Desde Conaf Ñuble, Ana Hinojosa, médico veterinaria y especialista en la conservación del huemul de Chile central, comentó que “la conservación del huemul requiere un trabajo articulado que vaya más allá de las áreas protegidas del Estado”.

“Hoy dimos un paso concreto para definir qué predios privados son clave para asegurar la conectividad y reproducción de esta especie en nuestra Reserva de la Biosfera, sentando las bases para futuras alianzas con dichos propietarios de la zona”, agregó.

Por su parte, Nicolás Gatica, director (s) de SBAP Ñuble, destacó que el mapa resultante “servirá de base para futuras etapas de conservación, incluyendo el acercamiento directo con propietarios para firmar acuerdos de protección, la promoción de instrumentos de fomento estatal, instrumentos para la conservación de la biodiversidad y la evaluación de nuevas áreas protegidas y áreas de restauración del hábitat de la especie”.